Под Бахмутом ПТРК "Фагот" ВСУ помешал "копачам" ВС РФ обустроить наблюдательный пункт (видео)

Украинские защитники выждали удачный момент и попали в оккупантов с лопатами из ПТРК.

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В районе Бахмута российские оккупанты пытались обустроить наблюдательный пункт. Для этого ВС РФ выдвинули на "будущие" позиции так называемых "копателей" с лопатами. Впрочем, благодаря работе украинских противотанкистов, наблюдательного пункта у оккупантов не получилось. Об этом сообщает пресс-служба 30 ОМБр.

"Оккупанты копали окоп, а выкопали себе… Под Бахмутом два оккупанта хотели обустроить наблюдательный пункт и взялись за лопаты. Между тем сообразительные противотанкисты 30 ОМБр взяли ПТРК "Фагот" и ударили по копателям ракетой. Финал истории понятен…", — сообщают в пресс-службе бригады.

Напомним, что "копателями" ВСУ окрестили российских солдат в районе Бахмута, которые продвигаются в сторону позиций ВСУ, но в случае чего не могут отступить из-за "заградительных отрядов" позади. Солдат РФ с одними лопатами отправляют в сторону позиций украинских защитников копать окопы, или они занимаются доставлением боеприпасов.

ВС РФ контролируют более 87% Бахмута. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Российские военные блогеры утверждают, что наемники ЧВК "Вагнер" существенно продвинулись в северо-западной части города и взяли под контроль район к северу от улицы Веселой, включая территорию Бахмутской больницы №2.