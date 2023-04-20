Під Бахмутом ПТРК "Фагот" ЗСУ завадив "копачам" ЗС РФ облаштувати спостережний пункт (відео)

Українські захисники вичекали влучний момент і поцілили в окупантів з лопатами з ПТРК.

Related video

В районі Бахмута російські окупанти намагалися влаштувати спостережний пункт. Для цього ЗС РФ висунули на "майбутні" позиції так званих "копачів" з лопатами. Втім, завдяки роботі українських протитанкістів, спостережного пункту в окупантів не вийшло. Про це повідомляє пресслужба 30 ОМБр.

"Окупанти копали окоп, а викопали собі… Під Бахмутом два окупанти хотіли облаштувати спостережний пункт та взялися за лопати. Тим часом кмітливі протитанкісти 30 ОМБр взяли ПТРК "Фагот" і влупили по копачах ракетою. Фінал історії зрозумілий…", — розповіли історію в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що "копачами" ЗСУ охрестили російських вояків в районі Бахмута, які просуваються у бік позицій ЗСУ, але у разі чого не можуть відступити через "загороджувальні загони" позаду. Солдатів РФ з самими лопатами відправляють в бік позицій українських захисників копати окопи, або ж вони займаються доправленням боєприпасів.

ЗС РФ контролюють понад 87% Бахмута. Про це 19 квітня повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни. Російські військові блогери стверджують, що найманці ПВК "Вагнер" істотно просунулися в північно-західній частині міста і взяли під контроль район на північ від вулиці Веселої, включно з територією Бахмутської лікарні №2.