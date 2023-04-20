Инфраструктуры больше не существует: бойцы ВСУ показали, что происходит в Бахмуте (видео)

Украинским защитникам из-за угрозы попасть под вражеские обстрелы приходится быстро передвигаться на автомобилях.

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Воины отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого пытаются передвигаться по окрестностям Бахмута. Видео опубликовал в Telegram депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

На видео украинские защитники быстро передвигаются транспортными средствами. Можно оценить масштабы разрушений. Повсюду уничтоженные здания и автомобили. Инфраструктуры на территории населенного пункта не существует.

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого подчинена непосредственно руководителю государства. Она выполняет задачи и функции, которые и получают лейбгвардии других стран. Подразделение получило название 1-го украинского казацкого имени гетмана Богдана Хмельницкого. Это военное соединение функционировало во время Первых освободительных войн в XVII веке.

Напомним, аэроразведчики ВСУ, работающие в Бахмуте, показали город с высоты птичьего полета. На кадрах можно увидеть полностью разрушенный населенный пункт. Никакого уцелевшего здания на видео не зафиксировали. Российские войска и дальше пытаются захватить город, но это им не удается. Украинские подразделения и дальше держат оборону.

Также 20 апреля пресс-служба 30 ОМБр сообщила в районе Бахмута российские кафиры пытались устроить наблюдательный пункт, но впоследствии он был уничтожен. Благодаря работе украинских против танкистов, попытку обустроить наблюдательный пункт остановили.

Пограничники 18 апреля показали кадры боев в центре Бахмута. Боевые действия, по данным ведомства, продолжаются в плотной городской застройке на минимальных дистанциях. Пехотинцы ведут бои на очень близком расстоянии от врага. Никаких признаков "снарядного голода" в российских войсках, о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", на территории Бахмута не зафиксировано.