Інфраструктури більше не існує: бійці ЗСУ показали, що відбувається у Бахмуті (відео)

Українським захисникам через загрозу потрапити під ворожі обстріли доводиться швидко пересуватися на автівках.

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Воїни окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького намагаються пересуватися околицями Бахмута. Відео опублікував у Telegram депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

На відео українські захисники швидко пересуваються транспортним засобом. Можна оцінити масштаби руйнувань. Всюди знищені будівлі та автомобілі. Інфраструктури на території населеного пункту не існує.

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького підпорядкована безпосередньо керівнику держави. Вона виконує завдання та функції, які й отримують лейбгвардії інших країн. Підрозділ отримав назву 1-го українського козацького імені гетьмана Богдана Хмельницького. Це військове з'єднання функціонувало під час Перших визвольних змагань у XVII столітті.

Нагадаємо, аеророзвідники ЗСУ, які працюють у Бахмуті, показали місто з висоти пташиного польоту. На кадрах можна побачити повністю зруйнований населений пункт. Жодної вцілілої будівлі на відео не зафіксували. Російські війська й надалі намагаються захопити місто, але це їм не вдається. Українські підрозділи й надалі тримають оборону.

Також 20 квітня пресслужба 30 ОМБр повідомила в районі Бахмута російські окупанти намагалися влаштувати спостережний пункт, але згодом він був знищений. Завдяки роботі українських проти танкістів спробу облаштувати спостережний пункт зупинили.

Прикордонники 18 квітня показали кадри боїв у центрі Бахмута. Бойові дії, за даними відомства, й надалі тривають у щільній міській забудові на мінімальних дистанціях. Піхотинці ведуть бої на дуже близькій відстані від ворога. Жодних ознак "снарядного голоду" у російських військах, про якого раніше заявляли у ПВК "Вагнер", на території Бахмута не зафіксовано.