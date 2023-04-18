Близькість до противника кілька метрів: у ДПСУ показали кадри боїв у центрі Бахмута (відео)

Бойові дії, за даними Держприкордонслужби, продовжуються у щільній міській забудові на мінімальних дистанціях. Жодних ознак "снарядного голоду" у противника, про якого раніше заявляли у ПВК "Вагнер", у Бахмуті не зафіксовано.

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Українські прикордонники показали відео вуличних боїв у Бахмуті, є ділянки, де загарбники та ЗСУ у максимальній близькості один до одного. Відео опублікували сьогодні, 18 квітня.

Бійці кажуть, що битва йде в центральній частині міста, і за інтенсивністю не схоже, щоб противник відчував "снарядний голод".

"Бої в щільній міській забудові йдуть на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону. Водночас жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли у ПВК "Вагнер", тут не помічають. Відзначають зміни серед особового складу ворога. Разом з іншими силами оборони Бахмут продовжують захищати українські прикордонники", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Один із захисників розповів, що кілька місяців тому бої йшли за містом у лісосмузі, а тепер – у забудові. Дистанції такі, що ворог може закидати гранатами, тобто не більше 10 метрів.

Росіяни намагаються оточити будівлі з українськими військовими з усіх боків і в боях беруть участь не зеки, які нічого не можуть зробити на полі бою, а професійні бійці.

"Заходить група з п'яти-десяти окупантів, вони розвідують ситуацію, відкривають вогонь, щоб викликати вогонь у відповідь. Росіяни можуть підкрадатися і вести хаотичний вогонь, а коли виявляють вогонь у відповідь, починають штурм групами до 20 осіб. Вони намагаються обходити позицію українців з флангів, замикати в коло. Проте стріляють росіяни з глушниками, щоб не можна було почути постріл. Це вже не лише "зеки" з ПВК "Вагнер", які рухалися вперед під обстрілами, а й дуже навчені люди", — кажуть прикордонники.

Сьогодні, 18 квітня, в британській розвідці повідомили, що Російська Федерація перекидає до Бахмутського району Донецької області додаткові війська, побоюючись майбутнього контрнаступу ЗСУ.

16 квітня повідомлялося, що російські війська розширюють фронт у Бахмуті та готують оборону в районі Куп'янська. Пояснюється це появою підрозділів ПДВ на Донбасі.

17 квітня російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до українських військових, нібито з Бахмута. Українська сторона згодом цей "візит" підтвердила.