"Наш прокол": Соловйов похвалився "поїздкою" до Бахмута, у ЗСУ відповіли (відео)

Володимир Соловйов заявив, що записав відеозвернення до українських військових у Бахмуті. У свою чергу, бійці ЗСУ пообіцяли, що наступна поїздка пропагандиста на фронт закінчиться для нього смертельно.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до українських військових начебто під час своєї поїздки на Донбас. Про це він заявив в ефірі своєї програми, яка транслювалася на YouTube.

У своїй студії пропагандист показав навіть табличку з номерним знаком та адресою будинку як підтвердження того, що він був у Бахмуті.

Соловйов заявив, що приїхав у зону бойових дій, зокрема, і для "психологічного впливу на противника". Після цього у студії показали відеокадри, на яких пропагандист звертається до бійців ЗСУ за допомогою мобільного радіокомплексу.

На початку Соловйов озвучив вже традиційні для РФ фейки про те, що українські військові вбивали "мирних людей Донбасу".

Після цього пропагандист вирішив очорнити чинну в Україні владу, заявивши, що політики та військове командування на чолі з президентом Володимиром Зеленським "розкрадають західні гроші".

"Зеленський насолоджується славою та грошима американців", — заявив Соловйов.

Російський пропагандист також несподівано згадав про національну ідентичність українців.

"Твою віру зрадили, твою Лавру розтоптали. Гомосексуалісти танцюють на Хрещатику. Хто ти? Ти українець? Ти православний? Здавайся в полон або кидай усе і йди до Києва, розберися зі сволочами, які зрадили свою батьківщину", — завершив свій монолог Соловйов.

Поїздка Соловйова до Бахмута: що говорить українська сторона

Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв'ю "24 каналу" побічно підтвердив, що пропагандист Соловйов відвідував Бахмут, за який зараз йдуть найжорстокіші бої.

"Соловйов поїхав цілим – це, на жаль, наш прикол. Намагатимемося виправити наступного разу", — сказав військовий.

Нагадаємо, 14 квітня пропагандист Володимир Соловйов розкритикував екс-лідера бойовиків Ігоря Гіркіна, захищаючи "честь" російського президента. Російські офіцери, за словами пропагандиста, не можуть ображати верховного головнокомандувача за умов війни, оскільки "патріоти знають, що і як треба робити". Також він назвав Гіркіна "шматком г*овна" та "нікчемністю".

Ми також писали про те, що 12 квітня Володимир Соловйов поскаржився, що на нього полюють ЗСУ. За словами російського пропагандиста, українські військовослужбовці вчасно отримують інформацію про його пересування та завдають ударів по локаціях, де має знаходитися знімальна група.