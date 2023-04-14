"Шматок г*мна і нікчема": Соловйов розкритикував Гіркіна, захищаючи "честь" Путіна (відео)

Російські офіцери, за словами пропагандиста, не можуть ображати верховного головнокомандувача за умов війни, оскільки "патріоти знають, що і як треба робити".

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Російський пропагандист Володимир Соловйов вибухнув образами на адресу ексватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова через його гострі висловлювання про президента Росії Володимира Путіна. Про це він заявив в ефірі своєї програми, яка транслювалася на YouTube.

У своєму шоу Соловйов вкотре почав погрожувати тим, хто ображає "верховного головнокомандувача" РФ тим, що буде помста і "російські патріоти" цього "не забудуть".

У зверненні особисто до Гіркіна не шкодував слів, називав його зрадником, "гірше, ніж укронацистом " і дуже засумнівався у заслуженості його офіцерського звання.

"Це нікчема, яка досі не може розібратися, хто він Гіркін чи Стрєлков... Який не зміг знайти передову і тепер через губу... Поводиться гірше, ніж укронацисти. Зрадник. Який ти російський офіцер, якщо таке говориш про верховного головнокомандувача. шматок г*вна, а не російський офіцер", — обурився пропагандист.

Крім того, він не залишив без уваги й той факт, що Гіркін відмовився воювати проти України у складі ПВК "Вагнер".

"Коли війна закінчиться, багато питань можна поставити. А коли країна воює, а ти через губу... Питання, хто тобі цю губу так відтягнув", — підсумував Соловйов.

Нагадаємо, 7 квітня рупор російської пропаганди Володимир Соловйов вимагав застосувати ядерну зброю проти "центрів прийняття рішень" в Україні ще до початку очікуваного контрнаступу ЗСУ.

5 квітня Володимир Соловйов також заявляв про те, що на війні в Україні потрібні солдати строкової служби і що подібний підхід використовувався і за часів СРСР.

Що стосується Гіркіна, то колишній "міністр оборони ДНР" заявив що РФ під керівництвом Володимира Путіна рухається до поразки у війні з Україною і він готовий до захоплення влади в країні.

А 20 березня Гіркін заявив, що політика російського президента як мінімум безвідповідальна. Він закликав Путіна "просто заткнутися і мовчати".