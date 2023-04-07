"Навіщо чекати контрнаступу?": Соловйов зажадав завдати ядерних ударів по Україні (відео)

Топпропагандист поскаржився на те, що українську армію, яка готується до масштабної операції на фронті, не зупиняє навіть наявність у РФ зброї масового ураження, у зв'язку з чим Кремль має "зіграти на випередження".

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Рупор російської пропаганди Володимир Соловйов зажадав застосувати ядерну зброю по "центрах ухвалення рішень" в Україні ще до початку очікуваного контрнаступу ЗСУ. Про це він заявив в ефірі своєї програми, яка транслювалася в Telegram.

"Навіщо ми чекаємо на контрнаступ? Використовувати тактичну ядерну зброю! — закликав пропагандист. — Завдати ударів по місцях дислокації та розташування, центрам прийняття рішень України".

Він також висловився про те, що дехто побоюється застосування ядерної зброї і вважає, що вона розроблялася виключно як стримуючий фактор. Але додав, що стримування не спрацювало — і ударів зазнають вже російські райони, міста та села.

Соловйов і раніше заявляв, що Росія має йти шляхом підвищення ставок у війні в Україні. Наприкінці січня 2023 він сказав, що у війни свої закони: тільки ескалація. Це нібито потрібно тому, що озброєння, які отримує Україна, неможливо знищити конвенційною зброєю, оскільки "в них триразова перевага", а по Європі "розкидані тисячі" танків Leopard.

5 квітня Володимир Соловйов також заявляв про те, що на війні в Україні потрібні солдати строкової служби і що подібний підхід використовувався і за часів СРСР.

Нагадаємо, що в Росії побоюються контрнаступу України і тому проводять передислокацію військової техніки з Криму. Про це повідомляється у зведенні аналітиків ISW за 6 квітня.