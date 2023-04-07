"Зачем ждать контрнаступления?": Соловьев потребовал нанести ядерные удары по Украине (видео)

Топ-пропагандист посетовал на то, что украинскую армию, которая готовится к масштабной операции на фронте, не останавливает даже наличие у РФ оружия массового поражения, в связи с чем Кремль должен "сыграть на опережение".

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Рупор российской пропаганды Владимир Соловьев потребовал применить ядерное оружие по "центрам принятия решений" в Украине еще до начала ожидаемого контрнаступления ВСУ. Об этом он заявил в эфире своей программы, которая транслировалась в Telegram.

"Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие! — призвал пропагандист. — Нанести удары по местам дислокации и расположения, центрам принятия решений Украины".

Он также высказался о том, что некоторые опасаются применения ядерного оружия и считают, что оно разрабатывалось исключительно как сдерживающий фактор. Но добавил, что сдерживание не сработало — и ударам подвергаются уже российские районы, города и села.

Соловьев и прежде заявлял, что Россия должна идти путем повышения ставок в войне в Украине. В конце января 2023 года он сказал, что у войны свои законы: только эскалация. Это якобы нужно потому, что вооружения, которые получает Украина, невозможно уничтожить конвенциональным оружием, так как "у них троекратное превосходство", а по Европе "разбросаны тысячи" танков Leopard.

5 апреля Владимир Соловьев также заявлял о том, что на войне в Украине нужны солдаты срочной службы, и что подобный подход использовался и во времена СССР.

Напомним, что в России опасаются контрнаступления Украины, и потому проводят передислокацию военной техники из Крыма. Об этом сообщается в сводке аналитиков ISW за 6 апреля.