"Кусок г*вна и ничтожество": Соловьев раскритиковал Гиркина, защищая "честь" Путина (видео)

Российские офицеры, по словам пропагандиста, не могут оскорблять верховного главнокомандующего в условиях войны, поскольку "патриоты знают, что и как нужно делать".

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Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился оскорблениями в адрес экс-главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова из-за его неуважительных высказываний в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире своей программы, которая транслировалась в YouTube.

В своем шоу Соловьев в очередной раз начал угрожать тем, кто оскорбляет "верховного главнокомандующего" РФ тем, что будет месть и "русские патриоты" этого "не забудут".

В обращении лично к Гиркину он не жалел слов, называл его предателем, "хуже, чем укронацистом" и сильно усомнился в заслуженности его офицерского звания.

"Это ничтожество, которое до сих пор не может разобраться, кто он Гиркин или Стрелков… Который не смог найти передовую и теперь через губу… Ведет себя хуже, чем укронацисты. Предатель. Какой ты русский офицер, если такое говоришь о верховном главнокомандующем. Ты кусок г*вна, а не русский офицер", — возмутился пропагандист.

Кроме того, он не обошел вниманием и тот факт, что Гиркин отказался воевать против Украины в составе ЧВК "Вагнера".

"Когда война закончится, многие вопросы можно задать. А когда страна воюет, а ты через губу… Вопрос, кто тебе эту губу так оттянул", — подытожил Соловьев.

Напомним, 7 апреля рупор российской пропаганды Владимир Соловьев потребовал применить ядерное оружие по "центрам принятия решений" в Украине еще до начала ожидаемого контрнаступления ВСУ.

5 апреля Владимир Соловьев также заявлял о том, что на войне в Украине нужны солдаты срочной службы, и что подобный подход использовался и во времена СССР.

Что касается Гиркина, так бывший "министр обороны ДНР" заявил о том, что РФ под руководством Владимира Путина движется к поражению в войне с Украиной и он готов к захвату власти в стране.

А 20 марта Гиркин заявил, что политика российского президента как минимум безответственна. Он призывал Путина "просто заткнуться и молчать".