"Движемся к военному поражению": Гиркин заявил о готовности захватить власть в РФ (видео)

Бывший лидер донецких боевиков создал "Клуб рассерженных патриотов", который, по его словам, должен захватить власть в РФ, если Кремль объявит о поражении в войне с Украиной.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что РФ под руководством Владимира Путина движется к поражению в войне с Украиной. Соответсвующее видео экс-глава донецких боевиков опубликовал в своем телеграм-канале в субботу, 1 апреля.

Это заявление Гиркина поддержали экс "губернатор" Донецкой области Павел Губарев и пропагандист Максим Калашников.

"Не побоюсь этого сказать, но мы движемся к военному поражению. Мы рассержены тем, что идем от поражения к поражению, и ничего не меняется. Мы создаем "Клуб рассерженных патриотов"", — заявил Гиркин.

По его словам, новосозданный "Клуб рассерженых патриотов" должен стать "последним оплотом" РФ, если события пойдут по "худшему сценарию" и страна-агрессор вынуждена будет капитулировать.

"И если случится какой-нибудь капитулянтский прозападный переворот, то мы должны будем его перевернуть", — добавил бывший главарь донецких боевиков.

Заметим, что на создание "клуба" уже отреагировали в Украине.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в своем телеграм-канале о том, что террорист Гиркин-Стрелков выступил с "первоапрельской не-шуткой" (экс-глава "министерства обороны ДНР" записал свой видеоролик 1 апреля, который неофициально считается Днем дурака, — ред).

Напомним, 20 марта Игорь Стрелков-Гиркин жестко дал "совет" президенту РФ Путину. Бывший главарь боевиков "ДНР" возмутился тем, что Владимир Путин большую часть времени уделяет постановкам и не спешит предпринимать реальные шаги в руководстве страной. Игорь Гиркин заявил, что подобное безрассудство было характерно и ранее ликвидированным или казненным диктаторам Муаммару Каддафи, Слободану Милошевичу и Саддаму Хусейну.

Мы также информировали о том, что 21 марта глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сравнила Владимира Путина с лидером немецких нацистов Адольфом Гитлером. Визит главы Кремля в оккупированный портовый город, как считает глава Минреинтеграции, свидетельствует лишь о слабости, из-за которой Путину вскоре придется уйти в отставку.