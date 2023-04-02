"Рухаємось до військової поразки": Гіркін заявив про готовність захопити владу в РФ (відео)

Колишній лідер донецьких бойовиків створив "Клуб розгніваних патріотів", який, за його словами, має захопити владу в РФ, якщо Кремль оголосить про поразку у війні з Україною.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про те, що РФ під керівництвом Володимира Путіна рухається до поразки у війні з Україною. Відповідне відео ексглава донецьких бойовиків опублікував у своєму телеграм-каналі у суботу, 1 квітня.

Цю заяву Гіркіна підтримали колишній "губернатор" Донецької області Павло Губарєв та пропагандист Максим Калашніков.

"Не побоюсь цього сказати, але ми рухаємося до військової поразки. Ми розлючені тим, що йдемо від поразки до поразки, і нічого не змінюється. Ми створюємо "Клуб розлючених патріотів"", — заявив Гіркін.

За його словами, новостворений клуб має стати "останньою барикадою" РФ, якщо події підуть за "найгіршим сценарієм" і країна-агресорка змушена буде капітулювати.

"І якщо трапиться якийсь капітулянтський прозахідний переворот, то ми повинні його перевернути", — додав колишній ватажок донецьких бойовиків.

Зауважимо, що на створення клубу вже відреагували в Україні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у своєму телеграм-каналі про те, що терорист Гіркін-Стрєлков виступив з "першоквітневим не-жартом" (ексглава "міністерства оборони ДНР" записав свій відеоролик 1 квітня, який неофіційно вважається Днем дурня, — ред.).

Нагадаємо, 20 березня Ігор Стрєлков-Гіркін жорстко дав "пораду" президенту РФ Путіну. Колишній ватажок бойовиків "ДНР" обурився тим, що Володимир Путін багато часу приділяє постановкам і не поспішає робити реальні кроки в керівництві країною. Ігор Гіркін заявив, що подібна нерозсудливість була характерна і раніше ліквідованим або страченим диктаторам Муаммару Каддафі, Слободану Мілошевичу та Саддаму Хусейну.

Ми також інформували, що 21 березня голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порівняла Володимира Путіна з лідером німецьких нацистів Адольфом Гітлером. Візит глави Кремля до окупованого портового міста, як вважає голова Мінреінтеграції, свідчить лише про слабкість, через яку Путіну незабаром доведеться піти у відставку.