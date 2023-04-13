"За нами стежать": Соловйов поскаржився, що на нього полюють ЗСУ (відео)

За словами російського пропагандиста, українські військовослужбовці своєчасно отримують інформацію про його пересування та завдають ударів по локаціях, де має перебувати знімальна група.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив "під приціл" ЗСУ і вони намагаються його вбити. Про це він заявив у своїй програмі.

"Ми збиралися заїхати у Єнакієве, але, судячи з усього, про наші плани стало відомо і в той момент коли ми мали там перебувати, було завдано ракетно-артилерійського удару по блоку будівель, в який зокрема входить і паспортний стіл. Судячи з усього, за ними стежать, а інформація в когось в ср*ці не тримається", — сказав пропагандист.

Він додав, що "полюванням" на нього займається контррозвідка, але поки "ни шатко, ни валко".

Нагадаємо, що раніше рупор російської пропаганди Соловйов зажадав, щоб РФ застосувала проти України ядерну зброю ще до початку очікуваного контрнаступу ЗСУ. Він також висловився про те, що дехто побоюється застосування ядерної зброї і вважає, що вона розроблялася виключно як стримуючий фактор.

5 квітня пропагандист заявляв про те, що на війні в Україні потрібні солдати строкової служби і що подібний підхід використовувався і за часів СРСР. Він поскаржився, що солдати строкової служби служать нетривалий термін, і що під час війн, у яких брав участь Радянський союз, постійно залучали до боїв велику кількість строковиків. Нині наче цього не відбувається, тому, на його думку, ситуацію варто швидко виправляти.