"За нами следят": Соловьев пожаловался, что на него охотятся ВСУ (видео)

По словам российского пропагандиста, украинские военнослужащие своевременно получают информацию о его передвижении и наносят удары по локациям, где должна находиться съемочная группа.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев попал "под прицел" ВСУ, и они пытаются его убить. Об этом он заявил в своей программе.

"Мы собирались заехать в Енакиево, но, судя по всему, о наших планах стало известно и в тот момент когда мы должны там находиться, был нанесен ракетно-артиллерийский удар по блоку зданий, в который в частности входит и паспортный стол. Судя по всему, за ними следят, а информация у кого-то в среде не держится", — сказал пропагандист.

Он добавил, что "охотой" на него занимается контрразведка, но пока "ни шатко, ни валко".

Напомним, ранее рупор российской пропаганды Соловьев потребовал, чтобы РФ применила против Украины ядерное оружие еще до начала ожидаемого контрнаступления ВСУ. Он также высказался о том, что некоторые опасаются применения ядерного оружия и считают, что оно разрабатывалось исключительно как сдерживающий фактор.

5 апреля пропагандист заявлял о том, что на войне в Украине нужны солдаты срочной службы и что подобный подход использовался и при СССР. Он пожаловался, что солдаты срочной службы служат непродолжительный срок, и что во время войн, в которых участвовал Советский союз, постоянно вовлекали в бои большое количество срочников. Сейчас будто этого не происходит, поэтому, по его мнению, ситуацию следует быстро исправлять.