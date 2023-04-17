"Наш прокол": Соловьев похвастался "поездкой" в Бахмут, в ВСУ ответили (видео)

Владимир Соловьев заявил, что записал видеообращение к украинским военным в Бахмуте. В свою очередь бойцы ВСУ пообещали, что следующая поездка пропагандиста на фронт закончится для него смертельно.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к украинским военным якобы во время своей поездки на Донбасс. Об этом он заявил в эфире своей программы, которая транслировалась в YouTube.

В своей студии пропагандист показал даже табличку с номерным знаком и адресом дома, как подтверждение того, что он был в Бахмуте.

Соловьев заявил, что приехал в зону боевых действий в частности и для "психологического воздействия на противника". После этого в студии показали видеокадры, на которых пропагандист обращается к бойцам ВСУ с помощью мобильного радиокомплекса.

В начале Соловьев озвучил уже традиционные для РФ фейки о том, что украинские военные убивали "мирных людей Донбасса".

После этого пропагандист решил очернить действующую в Украине власть, заявив, что политики и военное командование во главе с президентом Владимиром Зеленским "разворовывают западные деньги".

"Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев", — заявил Соловьев.

Российский пропагандист также неожиданно вспомнил о национальной идентичности украинцев.

"Твою веру предали, твою Лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Сдавайся в плен или бросай все и иди в Киев, разберись со сволочами, предавшими твою родину", — завершил свой монолог Соловьев.

Поездка Соловьева в Бахмут: что говорит украинская сторона

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью "24 каналу" косвенно подтвердил, что пропагандист Соловьев посещал Бахмут, за который сейчас идут самые жестокие бои.

"Соловьев уехал целым – это, к сожалению, наш прикол. Будем пытаться исправить в следующий раз", — сказал военный.

Напомним, 14 апреля пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал экс-лидера боевиков Игоря Гиркина, защищая "честь" российского президента. Российские офицеры, по словам пропагандиста, не могут оскорблять верховного главнокомандующего в условиях войны, поскольку "патриоты знают, что и как нужно делать". Также он назвал Гиркина "куском г*овна" и "ничтожеством".

Мы также писали о том, что 12 апреля Владимир Соловьев пожаловался, что на него охотятся ВСУ. По словам российского пропагандиста, украинские военнослужащие своевременно получают информацию о его передвижении и наносят удары по локациям, где должна находиться съемочная группа.