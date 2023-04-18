РФ скорочує чисельність військ у Донецьку та відправляє їх до Бахмута, — британська розвідка

За інформацією оборонного відомства, окупанти намагаються відновити оперативний резерв, щоб просунутися вперед. У Бахмуті тим часом тривають запеклі бої.

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Російська Федерація перекидає в район Бахмута Донецької області додаткові війська, побоюючись майбутнього контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляється у звіті британської розвідки Міноборони від 18 квітня.

За наявною інформацією, найближчим часом кількість російських військ у районі запеклих боїв стане лише більшою. Кремль скорочує чисельність військ у районі міста Донецьк і цим знижує на цьому напрямі наступальні дії. Все для того, щоб перекинути нові резерви в Бахмут.

У британській розвідці також зазначили, що сили ЗС РФ та ПВК "Вагнер" продовжують повільно просуватися вперед і зараз лінія фронту проходить поблизу залізничного вокзалу. Українські захисники продовжують тримати оборону вздовж вулиці Корсунського.

"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів бiля Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", — зазначають у Міноборони Британії.

Армія РФ збирається перекинути нові резерви до Бахмута Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 17 квітня Євген Пригожин прокоментував вбивство дитини найманцем ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Він вважає, що його найманці прийшли в Україну, щоб нібито врятувати мешканців Донбасу.

16 квітня повідомлялося, що російські війська розширюють фронт у Бахмуті та готують оборону в районі Куп'янська. Пояснюється це появою підрозділів ПДВ на Донбасі. Тобто, російське командування розглядає зону бойових дій у місті набагато ширше за адміністративні межі району.