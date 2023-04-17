"Прийшли врятувати": Пригожин прокоментував убивство дитини найманцем ПВК "Вагнер" у Бахмуті

За словами засновника приватної військової компанії, його бойовики нібито прийшли в Україну, щоб звільнити дітей від такого собі "режиму", під яким вони перебували.

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував визнання колишнього найманця Азамата Улдарова у вбивстві дитини у Бахмуті. Відповідь Пригожина опублікувала його пресслужба у понеділок, 17 квітня.

"З приводу розстрілів дітей – звичайно ніхто ніколи не розстрілює ні "мирняк", ні дітей, це нікому абсолютно не потрібно. Ми туди прийшли для того, щоб врятувати їх від того режиму, під яким вони знаходилися", — заявив Пригожин.

При цьому, за словами Пригожина, засновник правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, який опублікував відео визнання екснайманця, "дискредитує ЗСУ".

"Щодо неповнолітніх солдат ЗСУ, прямо з вашого питання, то я думаю, що, якщо десь у районі України Осєчкін бовтається, нехай Володимир Олександрович Зеленський нам його видасть, бо цей маніяк і дегенерат дискредитує ЗСУ", — заявив Пригожин.

Найманець ПВК "Вагнер" убив 5-річну дитину в Україні

17 квітня правозахисна організація Gulagu.net оприлюднила відеоролик, на якому колишній найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював цивільних на території України. Бойовик зізнався, що стріляв у дитину 5-6 років.

"Те, що ми творили, коли заходили в Соледар та Бахмут, це була сцена. Нам дали команду зачистити та знищити всіх", — згадав екснайманець, — згадував колишній найманець.

Реакція Офісу президента

17 квітня голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував нещодавнє визнання найманця ПВК "Вагнер" у вбивстві 5-річної дитини. За його словами, це проливає світло на воєнні злочини росіян в Україні.

"Одного визнання мало. Має бути покарання. Жорстке і справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося про всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх залишилося живими — поки що невідомо", — написав Єрмак. .

Нагадаємо, що ще один колишній найманець ПВК "Вагнер" Олексій Савичов 17 квітня у розмові з журналістами згадав, як після обміну бранцями отримав наказ розстріляти всіх місцевих мешканців віком від 15 років. За його словами, тоді росіяни вбили 20-24 особи.