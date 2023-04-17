"Пришли спасти": Пригожин прокомментировал убийство ребенка наемником ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

По словам основателя частной военной компании, его боевики якобы пришли в Украину, чтобы освободить детей от некоего "режима", под которым они находились.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал признание бывшего наемника Азамата Улдарова в убийстве ребенка в Бахмуте. Ответ Пригожина опубликовала его пресс-служба в понедельник, 17 апреля.

"По поводу расстрелов детей – конечно же никто никогда не расстреливает ни "мирняк", ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", — заявил Пригожин.

При этом, по словам Пригожина, основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, который опубликовал видео признания экс-наемника, "дискредитирует ВСУ".

"Что касается несовершеннолетних солдат ВСУ, прямо по вашему вопросу, то я думаю, что, если где-то в районе Украины Осечкин болтается, пускай Владимир Александрович Зеленский нам его выдаст, потому что этот маньяк и дегенерат дискредитирует ВСУ", — заявил Пригожин.

Наемник ЧВК "Вагнер" убил 5-летнего ребенка в Украине

17 апреля правозащитная организация Gulagu.net обнародовала видеоролик, на котором бывший наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданских на территории Украины. Боевик признался, что стрелял в ребенка 5-6 лет.

"То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут, это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех", — вспомнил экс-наемник", — вспоминал бывший наемник.

Реакция Офиса президента

17 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал недавнее признание наемника ЧВК "Вагнер" в убийстве 5-летнего ребенка. По его словам, это проливает свет на военные преступления россиян в Украине.

"Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. Россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых — пока неизвестно", — написал Ермак.

Напомним, что еще один бывший наемник ЧВК "Вагнер" Алексей Савичев 17 апреля в разговоре с журналистами вспомнил, как после обмена пленниками получил приказ расстрелять всех местных жителей старше 15 лет. По его словам, тогда россияне убили 20-24 человека.