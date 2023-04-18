РФ сокращает численность войск в Донецке и отправляет их в Бахмут, — британская разведка

По информации оборонного ведомства, оккупанты пытаются восстановить оперативный резерв, чтобы продвинуться вперед. В Бахмуте, тем временем, продолжаются ожесточенные бои.

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Российская Федерация перебрасывает в район Бахмута Донецкой области дополнительные войска, опасаясь будущего контрнаступления ВСУ. Об этом сообщается в отчете британской разведки Минобороны от 18 апреля.

По имеющейся информации, в ближайшее время количество российских войск в районе ожесточенных боев станет только больше. Кремль сокращает численность войск в районе города Донецк и тем самым снижает на этом направлении наступательные действия. Все для того, чтобы перебросить новые резервы в город Бахмут.

В британской разведке также отметили, что силы ВС РФ и ЧВК "Вагнер" продолжают медленно продвигаться вперед и сейчас линия фронта проходит вблизи железнодорожного вокзала. Украинские защитники продолжают держать оборону вдоль улицы Корсунского.

"Для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений у Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", — отмечают в Минобороны Британии.

Армия РФ собирается перебросить новые резервы в Бахмут Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 17 апреля Евгений Пригожин прокомментировал убийство ребенка наемником ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Он считает, что его наемники пришли в Украину для того, чтобы якобы спасти жителей Донбасса.

16 апреля сообщалось, что российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в районе Купянска. Объясняется это появлением подразделений ВДВ на Донбассе. То есть, российское командование рассматривает зону боевых действий в городе намного шире административных границ района.