На окремих ділянках ворог просувається: Маляр про ситуацію в Бахмуті

Епіцентром боїв на сьогодні, за словами заступниці міністра оборони, залишається місто Бахмут, але російські окупати активізувалися ще на 2 напрямках — Куп‘янському та Шахтарському.

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Російські окупанти продовжують штурми Бахмута, на окремих ділянках, їм вдається просуватися. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 21 квітня.

"Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог зазнає невиправдано високих втрат. Ситуація напружена, але контрольована", — проінформувала вона.

Також Ганна Маляр зазначила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник перебуває в обороні, а на сході окупанти продовжують наступ на 4 напрямках одночасно — Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському і Бахмутському.

"На більшості з них завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють. Хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках — Куп‘янському та Шахтарському. Але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов", — повідомила заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, що 21 квітня радник голови окупаційної влади Донецької області Ян Гагін розповів, що російські загарбники взяли у "котел" бійців ЗСУ у Бахмуті. В ЗСУ цю заяву заперечили, але повідомили, що окупанти до цього близько.

Раніше, 19 квітня, бійці 127-ї окремої бригади тероборони показали Бахмут з висоти пташиного польоту. На відео можна побачити, що місто майже повністю вкрите димовою завісою через обстріли.