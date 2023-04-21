На отдельных участках враг продвигается: Маляр о ситуации в Бахмуте

Эпицентром боев на сегодняшний день, по словам заместителя министра обороны, остается город Бахмут, но российские оккупаты активизировались еще на 2 направлениях — Купянском и Шахтерском.

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Российские оккупанты продолжают штурмы Бахмута, на отдельных участках, им удается продвигаться. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Таковым его делает враг. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая", — проинформировала она.

Также Анна Маляр отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник находится в обороне, а на востоке оккупанты продолжают наступление на 4 направлениях одновременно — Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском.

"На большинстве из них благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют. Кто следит за сводами Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям — Купянском и Шахтерском. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел", — сообщила заместитель министра обороны Украины.

Напомним, что 21 апреля советник главы оккупационных властей Донецкой области Ян Гагин рассказал, что российские захватчики взяли в "котел" бойцов ВСУ в Бахмуте. В ВСУ это заявление возразили, но сообщили, что оккупанты до этого близко.

Ранее, 19 апреля, бойцы 127-й отдельной бригады терробороны показали Бахмут с высоты птичьего полета. На видео можно увидеть, что город почти полностью покрыт дымовым занавесом из-за обстрелов.