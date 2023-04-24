"Не похожи на отступающих": испанский журналист рассказал о ситуации в Бахмуте

Ситуация вокруг защиты Бахмута остается неопределенной. Испанский журналист Альберто Рохас, побывавший на позициях, говорит о стойкость бойцов ВСУ. А анонимный источник, к которому обратилось медиа, сообщает об отходе регулярных войск.

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Украинские военные продолжают вести бой с ВС РФ за Бахмут. И по словам журналиста El Mundo, который приехал на позиции украинских военных в Бахмут, они не выглядят уставшими от боевых действий или деморализованными.

Бои за Бахмут: что увидел испанский корреспондент на передовой

Испанский журналист Альберто Рохас побывал на позициях, которые расположены всего в четырех километрах от города. Мужчину отвезли туда военные. Они же попросили корреспондента надеть каску, бронежилет и выключить смартфон, чтобы ВС РФ не смогли вычислить машину и ее экипаж.

Кореспонденту также показали будни 80-й бригады ВСУ.

Рохас отметил, что артиллеристы оснащены новой британской техникой. Военные ответили, что обращаться с такой техникой и оружием научились в Германии, куда их отправили на несколько недель для учебы.

"Кремлевская пропаганда утверждает, что поражение под Бахмутом неизбежно и что это приведет к развалу украинской армии, но то, что я увидел перед собой, не похоже на деморализованное и отступающее войско. Наоборот. Они настолько спокойны, что пригласили на кофе рядом со своими позициями", — написал в своем материале Рохас.

Оборона Бахмута: о чем журналисты узнали из анонимных источников

По данным журналистов, основная техника ВСУ выезжает из Бахмута по единственной оставшейся "дороге жизни" — участком в районе Бахмута, который пока еще контролируют украинские военные.

Также корреспонденты медиа со ссылкой на анонимный источник написали о том, что командование ВСУ отводит военных из Бахмута.

"Здесь остались только артиллерийские части, пара хороших бригад, а остальные уже вышли. Бахмут выполнил свою миссию мясорубки для ВС РФ", — сказал собеседник, имя которого, как и должность, медиа издание не называет.

Бахмут сегодня: какая официальная позиция Украины

В вечерней сводке Минобороны за 24 апреля говорится о том, что за город Бахмут продолжаются ожесточенные бои.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", — говорится в сводке.

Кроме того на Бахмутском направлении ВС РФ продолжают наступать.

От вражеских обстрелов за сутки пострадали Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Пивничне и Нью-Йорк Донецкой области.

По словам заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр, оккупанты на Бахмутском направлении используют тактику "выжженной" земли.

"Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов", — прокомментировала ситуацию Маляр.

Она добавила, что на Бахмутском направлении агрессор сосредоточил основные усилия и вытесняет подразделения ВСУ с позиций. Несмотря на это украинские военные штурмую позиции бойцов ВСУ и не дают им закрепиться в Бахмуте

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжат защищать Бахмут, так как прорыв обороны на этом участке фронта будет означать оккупацию еще большей территории на Донбассе. По мнению главы государства, если россиянам удастся взять Бахмут, то дальше оккупанты пойдут на Славянск и Краматорск.

Напомним, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжат оборонять Бахмут. По его словам, если защитники покинут город — фронт расширится. Силы обороны, в свою очередь, заявляют о контроле "дороги жизни" в Бахмуте, по которой регулярно идет снабжение.

Кроме того, журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке 23 апреля говорил об отходе ВСУ с последних удерживаемых позиций в центре Бахмута. По его словам, украинские защитники отошли западнее от железнодорожного полотна, а российским силам осталось пройти около 2 км до западных границ Бахмута.