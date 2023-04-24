Пойдут на Краматорск и Славянск: Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжат оборонять Бахмут

По словам президента, если защитники покинут город — фронт расширится. Силы обороны, в свою очередь, заявляют о контроле "дороги жизни" в Бахмуте, по которой регулярно идет снабжение.

Related video

Украинские военные будут защищать Бахмут, поскольку захват города приведет к оккупации еще большего числа территорий. Об этом заявил 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Al Arabiya.

Как отметили журналисты, часть аналитиков утверждает, что Бахмут не имеет большого стратегического значения. Зеленский настаивает на обратном и говорит о невозможности отказа от города.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст оккупантам и наемникам из ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель", — прокомментировал глава государства.

Президент уверен, что если ВС РФ захватят город, следующими пунктами будут Краматорск и Славянск Донецкой области.

Отдельно Зеленский подчеркнул единство и волю украинцев к победе над врагом.

ВСУ продолжают удерживать стратегические рубежи в Бахмуте Фото: Global News

"Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями приближаем победу. Украинцы полны решимости вернуть оккупированные земли и развивать свою страну", — сказал глава государства.

Также он коснулся вопроса будущего контрнаступления, к которому ВСУ сейчас активно готовятся. Зеленский в интервью благодарил союзников за поддержку и заявил, что прежде всего они поддерживают себя, помогая Украине.

"Правда в том, что Россия не остановится на Украине. Это всем ясно. ВЫ платите дешевую цену, потому что Россия пойдет дальше этого", — подытожил он.

Боевые действия в Бахмуте: последние новости

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 23 апреля сказал, что украинские военные продолжают удерживать стратегические рубежи в Бахмуте.

"Мы бьем врага, часто неожиданно для него и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение", — отметил он после посещения фронтовых позиций ВСУ на востоке.

Российские войска, по оценкам Сырского, несут большие потери, их кадровый и наступательный потенциал уничтожается.

Главный сержант мотопехотной роты с позывным "Цербер" говорил об уверенном удержании ВСУ "дороги жизни" в Бахмуте. По этому пути украинская армия получает снабжение.

"Дорогу мы удерживаем, удерживаем ее уверенно. За все время, которое я нахожусь в Бахмуте, перебоев не было ни разу. А это значит, что врагу не удается перерезать эту "дорогу жизни". И не удастся", — подчеркнул он.

ВСУ приходится рассредоточивать технику, боекомплекты и запасы еды, чтобы ВС РФ не нанесли по ним удары.

В сводке Института изучения войны на 23 апреля говорилось, что командование захватчиков стремится взять под контроль Бахмут до начала контрнаступления ВСУ.

Командование ВС РФ стремится взять под контроль Бахмут до начала контрнаступления ВСУ

"Вагнеровцы" несут большие потери в надежде захватить город, но для поддержания их успеха нужно привлечение соединений ВДВ по приказу Минобороны России, отметили специалисты.

"Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ поддерживают главные усилия "Вагнера" в Бахмуте", — говорится в сводке.

Подразделения ВДВ под Бахмутом, как отметили аналитики, более удалены от истощающих городских боев, чем наемники. Поэтому они выйдут из битвы за Бахмут в значительно лучшей форме, чем "Вагнер", сказано в сводке.

Напомним, что журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке 23 апреля говорил об отходе ВСУ с последних удерживаемых позиций в центре Бахмута.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля сказала о продолжении штурма Бахмута российскими оккупантами. По ее словам, на отдельных участках им удается продвигаться.