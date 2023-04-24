Пойдут на Краматорск и Славянск: Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжат оборонять Бахмут
По словам президента, если защитники покинут город — фронт расширится. Силы обороны, в свою очередь, заявляют о контроле "дороги жизни" в Бахмуте, по которой регулярно идет снабжение.
Украинские военные будут защищать Бахмут, поскольку захват города приведет к оккупации еще большего числа территорий. Об этом заявил 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Al Arabiya.
Как отметили журналисты, часть аналитиков утверждает, что Бахмут не имеет большого стратегического значения. Зеленский настаивает на обратном и говорит о невозможности отказа от города.
"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст оккупантам и наемникам из ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель", — прокомментировал глава государства.
Президент уверен, что если ВС РФ захватят город, следующими пунктами будут Краматорск и Славянск Донецкой области.
Отдельно Зеленский подчеркнул единство и волю украинцев к победе над врагом.
"Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями приближаем победу. Украинцы полны решимости вернуть оккупированные земли и развивать свою страну", — сказал глава государства.
Также он коснулся вопроса будущего контрнаступления, к которому ВСУ сейчас активно готовятся. Зеленский в интервью благодарил союзников за поддержку и заявил, что прежде всего они поддерживают себя, помогая Украине.
"Правда в том, что Россия не остановится на Украине. Это всем ясно. ВЫ платите дешевую цену, потому что Россия пойдет дальше этого", — подытожил он.
Боевые действия в Бахмуте: последние новости
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 23 апреля сказал, что украинские военные продолжают удерживать стратегические рубежи в Бахмуте.
"Мы бьем врага, часто неожиданно для него и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение", — отметил он после посещения фронтовых позиций ВСУ на востоке.
Российские войска, по оценкам Сырского, несут большие потери, их кадровый и наступательный потенциал уничтожается.
Главный сержант мотопехотной роты с позывным "Цербер" говорил об уверенном удержании ВСУ "дороги жизни" в Бахмуте. По этому пути украинская армия получает снабжение.
"Дорогу мы удерживаем, удерживаем ее уверенно. За все время, которое я нахожусь в Бахмуте, перебоев не было ни разу. А это значит, что врагу не удается перерезать эту "дорогу жизни". И не удастся", — подчеркнул он.
ВСУ приходится рассредоточивать технику, боекомплекты и запасы еды, чтобы ВС РФ не нанесли по ним удары.
В сводке Института изучения войны на 23 апреля говорилось, что командование захватчиков стремится взять под контроль Бахмут до начала контрнаступления ВСУ.
"Вагнеровцы" несут большие потери в надежде захватить город, но для поддержания их успеха нужно привлечение соединений ВДВ по приказу Минобороны России, отметили специалисты.
"Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ поддерживают главные усилия "Вагнера" в Бахмуте", — говорится в сводке.
Подразделения ВДВ под Бахмутом, как отметили аналитики, более удалены от истощающих городских боев, чем наемники. Поэтому они выйдут из битвы за Бахмут в значительно лучшей форме, чем "Вагнер", сказано в сводке.
Напомним, что журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке 23 апреля говорил об отходе ВСУ с последних удерживаемых позиций в центре Бахмута.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля сказала о продолжении штурма Бахмута российскими оккупантами. По ее словам, на отдельных участках им удается продвигаться.