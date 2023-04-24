Підуть на Краматорськ та Слов'янськ: Зеленський пояснив, чому ЗСУ продовжать обороняти Бахмут

За словами президента, якщо захисники покинуть місто, фронт розшириться. Сили оборони заявляють про контроль "дороги життя" в Бахмуті, через яку регулярно йде забезпечення.

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Українські військові захищатимуть Бахмут, оскільки захоплення міста призведе до окупації ще більшої кількості територій. На цьому наголосив 23 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Al Arabiya.

Як зазначили журналісти, частина аналітиків стверджує, що Бахмут не має великого стратегічного значення. Зеленський наполягає на протилежному та говорить про неможливість відмови від міста.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це розширить фронт і дасть окупантам та найманцям із ПВК "Вагнер" шанс захопити більше наших земель", — прокоментував глава держави.

Президент упевнений, що якщо ЗС РФ захоплять місто, наступними пунктами будуть Краматорськ та Слов'янськ Донецької області.

Окремо Зеленський наголосив на єдності та волі українців до перемоги над ворогом.

ЗСУ продовжують утримувати стратегічні рубежі у Бахмуті Фото: Global News

"Ми сподіваємось і віримо, що щоденними досягненнями наближаємо перемогу. Українці сповнені рішучості повернути окуповані землі та розвивати свою країну", — сказав глава держави.

Також він торкнувся питання майбутнього контрнаступу, до якого ЗСУ зараз активно готуються. Зеленський в інтерв'ю дякував союзникам за підтримку і заявив, що насамперед вони підтримують себе, допомагаючи Україні.

"Правда в тому, що Росія не зупиниться в Україні. Це всім ясно. Ви платите дешеву ціну, тому що інакше Росія піде далі", — підсумував він.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський 23 квітня сказав, що українські військові продовжують утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті.

"Ми б'ємо ворога, часто несподівано для нього і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії для захоплення позицій росіян, отримують заохочення та винагороду", — зазначив він після відвідання фронтових позицій ЗСУ на сході.

Російські війська, за оцінками Сирського, зазнають великих втрат, їхній кадровий і наступальний потенціал знищується.

Головний сержант мотопіхотної роти з позивним "Цербер" говорив про впевнене утримання ЗСУ "дороги життя" в Бахмуті. По цій дорозі українська армія отримує забезпечення.

"Дорогу ми утримуємо, утримуємо її впевнено. За весь час, який я перебуваю в Бахмуті, перебоїв не було жодного разу. А це означає, що ворогові не вдається перерізати цю "дорогу життя". І не вдасться", — наголосив він.

ЗСУ доводиться розосереджувати техніку, боєкомплекти та запаси їжі, щоб ЗС РФ не завдали по них ударів.

У зведенні Інституту вивчення війни на 23 квітня говорилося, що командування загарбників прагне взяти під контроль Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ.

Командування ЗС РФ прагне взяти під контроль Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ

"Вагнерівці" зазнають великих втрат у надії захопити місто, але для підтримки їхнього успіху потрібне залучення з'єднань ПДВ за наказом Міноборони Росії, зазначили фахівці.

"Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин передав північний та південно-західний фланги міноборони РФ і підтвердив, що з'єднання ПДВ підтримують головні зусилля "Вагнера" у Бахмуті", — йдеться у зведенні.

Підрозділи ПДВ під Бахмутом, як зазначили аналітики, більш віддалені від виснажливих міських боїв, ніж найманці. Тому вони вийдуть із битви за Бахмут у значно кращій формі, ніж "Вагнер", сказано у зведенні.

Нагадаємо, що журналіст німецького таблоїда Bild Юліан Ріпке 23 квітня говорив про відхід ЗСУ з останніх утримуваних позицій у центрі Бахмута.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 21 квітня сказала про продовження штурму Бахмута російськими окупантами. За її словами, на окремих ділянках їм вдається просуватися.