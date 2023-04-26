У центрі окупованого Севастополя пролунав вибух, — соцмережі

За словами місцевих жителів, звук був схожий на артилерійський постріл. Його також чули у північній частині міста.

Related video

В окупованому місті Севастополь, що у Криму, пролунав вибух. Про це 26 квітня повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на слова очевидців.

"У Севастополі знову якісь вибухи, повідомляють наші підписники. Було чути в центрі міста та на Північній стороні", — йдеться у повідомленні.

При цьому фото та відео з місця вибуху поки що не публікуються. Місцеві жителі повідомили, що звук "був схожим на артилерійський постріл".

Вибухи у Севастополі 24 квітня

Нагадаємо, 24 квітня "губернатор" окупованого Севастополя заявив, що місто зазнало атаки надводних дронів. Місцевий паблік "Кримський вітер" уточнив, що перший вибух у Криму прогримів о 03:31, а другий — о 03:44. За словами авторів публікації, через бавовну "прокинувся весь Севастополь", а жителі також чітко чули стрілянину з великокаліберної установки у напрямку моря.

Того ж дня повідомлялося, що після нічних вибухів російські військові посилили оборону окупованого Криму. Росіяни влаштували шість шарів мереж та бетонних загороджень на вході до севастопольської гавані. Крім того, окупанти посилили охорону півострова шістьма ешелонами оборони, катерами та дельфінами.

Важливо

Бойові дельфіни в Севастополі не завадять українським дронам, але тварин шкода, — біолог

Наступного дня, 25 квітня, Росія звинуватила Україну в атаці на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі та пригрозила непродовженням "зернової угоди". Росіяни проаналізували маршрут руху безпілотних катерів та з'ясували, що їх нібито запустили з порту Одеси.