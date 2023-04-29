Пожар на крупной нефтебазе в Севастополе: спасатели не справляются с огнем (фото, видео)

Нефтехранилище загорелось из-за атаки дрона, оккупанты ждут на помощь пожарный поезд. Крымские депутаты призывают в ответ уничтожить все нефтехранилища в Одессе.

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В Севастополе несколько часов полыхает резервуар с топливом на улице братьев Манганари в Казачьей бухте, пожарные не могут потушить огонь. Об этом сообщило российское медиа "112".

Возгорание произошло из-за попадания дрона, пострадавших и погибших нет. Пожару присвоили самый высокий ранг сложности, ожидается прибытие пожарного поезда, указали журналисты.

Назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ситуация под контролем всех оперативных служб. К месту огня отправились 18 пожарных расчетов и 60 огнеборцев.

"Так как объем топлива большой, потребуется время на локализацию возгорания. Гражданским объектам ничего не угрожает. Никто из людей не пострадал", — подчеркнул коллаборант.

Развожаев считает, что пожар никак не повлияет на ситуацию с топливом в городе. Резервы не задействовали в поставках горючего на автозаправочные станции.

"Пожар сложный, наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", — заключил он.

Агенство ТАСС пишет, что столб черного дыма от пожара видели за несколько километров от места возгорания. Сильного ветра в Севастополе нет, дым не разносится по жилым кварталам.

Посты полиции выставили на дорогах в микрорайон, у всех въезжающих и выезжающих проверяют документы. Паники на улицах города нет, заверили пропагандисты.

В Крыму призывают уничтожить все нефтехранилища Одессы

Сенатор Совета федерации России от оккупированного Крыма Ольга Ковитиди призвала нанести удар по нефтехранилищам в Одессе в ответ на атаку по Севастополю.

Площадь пожара на нефтебазе в Севастополе – почти 1000 квадратных метров Фото: Скрин видео

"Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены", — отметила она.

Военное командование в Москве, по ее мнению, должно принять стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины.

Напомним, что площадь пожара на нефтебазе в Севастополе, по данным Развожаева, составила почти 1000 квадратных метров.

Фокус писал про взрывы в оккупированном Севастополе 26 апреля. Очевидцы говорили о "хлопке" в центре города и на Северной стороне.

А ночью 24 апреля Севастополь якобы атаковали надводными дронами. Взрывы разбудили "весь Севастополь", также слышались звуки стрельбы из крупнокалиберных установок.