Пожежа на великій нафтобазі у Севастополі: рятувальники не справляються з вогнем (фото, відео)

Нафтосховище спалахнуло через атаку дрона, окупанти чекають на допомогу пожежний потяг. Кримські депутати закликають у відповідь знищити всі нафтосховища в Одесі.

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У Севастополі кілька годин палає резервуар з паливом на вулиці братів Манганарі в Козачій бухті, пожежники не можуть загасити вогонь. Про це повідомило російське медіа "112".

Займання сталося через влучання дрона, постраждалих і загиблих немає. Пожежі надали найвищий ранг складності, очікується прибуття пожежного потяга, зазначили журналісти.

Призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що ситуація під контролем усіх оперативних служб. До місця вогню вирушили 18 пожежних розрахунків та 60 вогнеборців.

"Оскільки обсяг палива великий, потрібен час на локалізацію вогню. Цивільним об'єктам нічого не загрожує. Ніхто з людей не постраждав", — підкреслив колаборант.

Развожаєв вважає, що пожежа ніяк не вплине на ситуацію із паливом у місті. Резерви не залучені до постачання пального на автозаправні станції.

"Пожежа складна, наші вогнеборці з усім справляються, але роботи ще на багато годин", — сказав він.

Агенство ТАСС пише, що стовп чорного диму від пожежі бачили за кілька кілометрів від місця займання. Сильного вітру в Севастополі немає, дим не розноситься житловими кварталами.

Пости поліції виставили на дорогах до мікрорайону, у всіх, хто в'їжджає та виїжджає, перевіряють документи. Паніки на вулицях міста немає, запевнили пропагандисти.

У Криму закликають знищити всі нафтосховища Одеси

Сенатор Ради федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді закликала завдати удару по нафтосховищах в Одесі у відповідь на атаку по Севастополі.

Площа пожежі на нафтобазі у Севастополі – майже 1000 квадратних метрів Фото: Скрин видео

"Про атаку безпілотника ЗСУ на Севастополь та займання нафтобази в Козачій бухті. Часу "на повільні танці" у нас більше немає. Усі нафтоналивні сховища Одеси мають бути знищені", — зазначила вона.

Військове командування в Москві, на її думку, має ухвалити стратегічне рішення щодо нейтралізації Одеси як військової бази України.

Нагадаємо, що площа пожежі на нафтобазі в Севастополі, за даними Развожаєва, склала майже 1000 квадратних метрів.

Фокус писав про вибухи в окупованому Севастополі 26 квітня. Очевидці говорили про "бавовну" у центрі міста та на Північній стороні.

А вночі 24 квітня Севастополь нібито атакували надводними дронами. Вибухи розбудили "весь Севастополь", також доносилися звуки стрілянини з великокаліберних установок.