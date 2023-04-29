"Одесу – знеструмити, Львів – калібрувати": в РФ закликали бомбити Україну за вибухи у Севастополі

Росіяни незадоволені роботою ППО та не приховують бажання вбивств мирних громадян. А колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін вкотре розкритикував військові рішення Володимира Путіна.

Related video

Росіяни закликають чинити вбивства українців після атаки дроном резервуару з паливом у Севастополі. Ворожі коментарі масово з'являються у російських мілітарі-пабліках.

Здебільшого росіяни хочуть, щоб окупанти надалі бомбили мирних громадян в українських містах.

"Одесу треба знеструмити, чекаємо на вечірнє калібрування Львова. Набридло вже все. Х***ли шалені, їх просто треба знищити, інших варіантів немає", — пишуть жителі країни-агресора.

Росіяни закликають знищити українців

Інший сегмент бажає закриття зернової угоди та припинення прокачування газу та аміаку через Україну.

Далі йдуть скарги на роботу протиповітряної оборони, яку так хвалило російське командування та запевняло у її надійності.

"Де сформований механізм повітряного спостереження, оповіщення та зв'язку? ППО по ходу спить, не дадуть нам нормального життя", — пишуть розсерджені користувачі.

Росіяни закликають знищити українців

Атака на нафтобазу у Севастополі: Ігор Гіркін критикує Путіна

Пожежа на нафтобазі в Севастополі засмутила і колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За його словами, "українські націоналісти побомбили Севастополь".

"Сподіваюся, цей сумний факт не зашкодить священній "зерновій угоді". А щодо шановних київських партнерів — то вони тут зовсім ні до чого — це все злі націоналісти. Їх неодмінно знову затаврує і пообіцяє знищити наш улюблений Лунтік (Гіркін так називав президента РФ Володимира Путіна, — ред.) Тож нема про що турбуватися на 15-й місяць СВО (так звана "спеціальна військова операція")", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, що у Севастополі нафтосховище на вулиці братів Манганарі у Козачій бухті горіло кілька годин, пожежі надали найвищий рівень складності.

Вибухи в окупованому місті пролунали 26 квітня. Місцеві жителі чули їх у центрі та на Північній стороні.

Російські загарбники раніше звинувачували ЗСУ в атаці Чорноморського флоту в Севастополі погрожували закрити зернову угоду.