"Одесу – знеструмити, Львів – калібрувати": в РФ закликали бомбити Україну за вибухи у Севастополі
Росіяни незадоволені роботою ППО та не приховують бажання вбивств мирних громадян. А колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін вкотре розкритикував військові рішення Володимира Путіна.
Росіяни закликають чинити вбивства українців після атаки дроном резервуару з паливом у Севастополі. Ворожі коментарі масово з'являються у російських мілітарі-пабліках.
Здебільшого росіяни хочуть, щоб окупанти надалі бомбили мирних громадян в українських містах.
"Одесу треба знеструмити, чекаємо на вечірнє калібрування Львова. Набридло вже все. Х***ли шалені, їх просто треба знищити, інших варіантів немає", — пишуть жителі країни-агресора.
Інший сегмент бажає закриття зернової угоди та припинення прокачування газу та аміаку через Україну.
Далі йдуть скарги на роботу протиповітряної оборони, яку так хвалило російське командування та запевняло у її надійності.
"Де сформований механізм повітряного спостереження, оповіщення та зв'язку? ППО по ходу спить, не дадуть нам нормального життя", — пишуть розсерджені користувачі.
Атака на нафтобазу у Севастополі: Ігор Гіркін критикує Путіна
Пожежа на нафтобазі в Севастополі засмутила і колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За його словами, "українські націоналісти побомбили Севастополь".
"Сподіваюся, цей сумний факт не зашкодить священній "зерновій угоді". А щодо шановних київських партнерів — то вони тут зовсім ні до чого — це все злі націоналісти. Їх неодмінно знову затаврує і пообіцяє знищити наш улюблений Лунтік (Гіркін так називав президента РФ Володимира Путіна, — ред.) Тож нема про що турбуватися на 15-й місяць СВО (так звана "спеціальна військова операція")", — написав він у Telegram.
Нагадаємо, що у Севастополі нафтосховище на вулиці братів Манганарі у Козачій бухті горіло кілька годин, пожежі надали найвищий рівень складності.
Вибухи в окупованому місті пролунали 26 квітня. Місцеві жителі чули їх у центрі та на Північній стороні.
Російські загарбники раніше звинувачували ЗСУ в атаці Чорноморського флоту в Севастополі погрожували закрити зернову угоду.