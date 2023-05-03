Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае РФ: в атаке участвовали два дрона, – СМИ

Огонь распространился почти на 1,25 тысяч кв. метров на территории АО "Таманьнефтегаз". На месте возгорания работают почти 200 пожарных и пять пожарных поездов.

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Нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелось из-за попадания дрона. Об этом написало агентство "ТАСС" со ссылкой на данные экстренных служб.

Резервуар был расположен на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз", пожар охватил почти 1,25 тысяч кв. метров площади, уточнил собеседник.

"Тушение в настоящее время продолжается. Пострадавших нет", — добавили в службе.

В атаке на нефтебазу в Краснодарском крае участвовали два беспилотника, один удалось сбить на подлете, второй упал на резервуар, пишет российское медиа Shot.

Незадолго до пожара очевидцы услышали взрыв, сообщила Baza.

Сейчас территория оцеплена, персонал эвакуирован. Горит 1200 квадратов. С огнем борются почти 200 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов.

Чтобы локализовать возгорание, пожарные применили пенную атаку

"Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку", — заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пропагандисты обвиняли в пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае украинский БПЛА

По мнению чиновника, ситуация в поселке Волна не требует эвакуации местных жителей. Роспотребнадзор не выявил превышений предельной допустимой концентрации вредных веществ в зоне жилой застройки.

Напомним, что российские пропагандисты обвиняли в пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае украинский БПЛА.

Фокус также писал о масштабном пожаре 29 апреля на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе. Огонь уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами объемом в 40 тысяч тонн.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что пожар возник из-за попадания беспилотника.