Оправдание ударов по Украине: у Зеленского предположили, что Россия готовит масштабный теракт

Киев, по словам Михаила Подоляка, не имеет никакого отношения к дронам на Красной площади или над энергетическими объектами в разных частях России. Возможно, к ним причастно местное сопротивление.

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Атака беспилотников на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может являться свидетельством подготовки россиянами масштабного теракта. Об этом 3 мая заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия, очевидно, готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", – написал чиновник.

Он отметил, что Киев ведет исключительно оборонительную войну и подобные "атаки" на объекты на российской территории не решают ни единой военной задачи. Но, в то же время, для Москвы такие действия могут быть оправданием ударов по мирным украинцам.

"Мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге", – написал Подоляк.

По его мнению, потеря силового контроля над страной со стороны Владимира Путина и его приспешников очевидна. Поэтому "что-то в России точно происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем".

В Москве заявили об атаке дронов на Кремль

Согласно заявлению Кремля, "киевский режим" совершил попытку нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина. Два беспилотника якобы были нацелены на здания в Кремле, однако российские военные и спецслужбы своевременно применили системы радиолокационной борьбы и вывели аппараты со строя.

"Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Отдельно было отмечено, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры. Произойдет это якобы "там и тогда, где и когда посчитает нужным", заявили представители Путина.

Напомним, 3 мая незадолго до заявления кремлевской пресс-службы о якобы террористической акции "киевского режима" мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете использования беспилотных летательных аппаратов в пределах Московской кольцевой автодороги.

В этот же день в сети показали момент взрыва БПЛА на Красной площади. На кадрах видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым, а очевидцы в местных пабликах сообщали о громких звуках взрыва. Позже на другом видео был показан непосредственно момент взрыва.