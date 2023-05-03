"Потрібно ділити на два": у США відреагували на відповідь Кремля щодо БПЛА (відео)

За словами Ентоні Блінкена, Сполучені Штати сприймають будь-яку інформацію, що походить від Кремля з великою недовірою.

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У середу, 3 травня, Москва звинуватила Росію у нічній атаці безпілотників на Кремль, назвавши інцидент замахом на президента Володимира Путіна. Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву Кремля журналістам, пише The Guardian.

Блінкен заявив, що США не можуть підтвердити повідомлення Росії про те, що Україна рано-вранці в середу спробувала завдати удару за допомогою безпілотника по Володимиру Путіну.

У відповідь на запитання журналіста про достовірність повідомлень, він сказав: "Я бачив повідомлення, я просто не можу їх підтвердити будь-яким чином. Ми просто не знаємо. По-друге, я б усе, що походить від Кремля, ділив на два".

Блінкен додав, що війна вже є стратегічною поразкою Росії, і США впевнені, що Україна поверне собі більше своїх земель під час будь-якого контрнаступу.

Видання CNN з посиланням на анонімне джерело повідомляє, що в уряді США все ще працюють над оцінкою претензій Росії та ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.

"Що б не трапилося, завчасного попередження не було", — додав інший поінформований співрозмовник, зазначивши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.

Зеленський припустив, що Росія готує масштабний теракт

Атака безпілотників на Кремль, у якій звинуватили Україну, може бути свідченням підготовки росіянами масштабного теракту, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", – написав чиновник у своєму Twitter-акаунті.

Він зазначив, що Київ веде виключно оборонну війну і подібні "атаки" на об'єкти на російській території не вирішують жодного військового завдання. Але для Москви такі дії можуть бути виправданням ударів по мирних українців.

Загрози російської Держдуми

Коментуючи нічну атаку безпілотників на Кремль, голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що "теракт" проти президента країни-агресора Володимира Путіна є нападом на Росію.

Він звинуватив президента Володимира Зеленського в ядерному шантажі, наказах про теракти, вбивствах політичних та громадських діячів, а також диверсіях та підривах цивільних об'єктів. На думку російського політика, режим в Україні нібито загрожує безпеці Європи та всього світу.

"Жодних переговорів з режимом Зеленського бути не може. Вимагатимемо застосування зброї, здатної зупинити та знищити київський терористичний режим", — сказав Володін.

Нагадаємо, 3 травня у пресслужбі Кремля заявили, що "київський режим" зробив спробу завдати удару по резиденції президента РФ Володимира Путіна. Два безпілотники нібито були націлені на будівлі у Кремлі, проте російські військові та спецслужби вчасно застосували системи радіолокаційної боротьби та вивели апарати з ладу.

Цього ж дня у мережі показали момент вибуху БПЛА на Червоній площі. На кадрах видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим, а очевидці в місцевих пабликах повідомляли про гучні звуки вибуху. Пізніше на іншому відео було показано безпосередньо момент вибуху.