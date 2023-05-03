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Воєнний фокус Російсько-українська війна Атака БПЛА на Кремль

"Укрпошта" анонсувала нову марку з пожежею у Кремлі (фото)

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Фото: Укрпошта | Нова марка віщує добрі події

Нові марки поштового оператора, за інформацією гендиректора, є провісниками гарних подій, як у випадку з "російським військовим кораблем", тому наступна порадує не лише українців, а й "когось за поребриком".

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Увечері 3 травня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової поштової марки, в якому натякає на інцидент, що стався цього ж дня — атакою невідомого БПЛА на Кремль. Про це він написав у себе в Telegram.

"Друзі, історично так склалося, що марки "Укрпошти" є провісником гарних подій. Тому завтра вранці оголосимо про запуск нової марки. Який, коли і де — зачекайте ;) Але, певен, комусь "за поребриком" дуже сподобається. А поки – як кажуть, "робочі ескізи"", — написав Смілянський і опублікував у якості ілюстрації один з найпопулярніших мемів, що створили в мережі українці.

Ескіз зображує Кремль у вогні, а над ним безпілотник. Також на ескізі за цим спостерігає той самий український військовий, котрий демонструє знаменитий жест, спрямований на адресу "російського військового корабля".

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Один із найкращих мемов
Фото: Соцмережі

Нагадаємо, 3 травня в Москві заявили, що вночі два ударні безпілотники здійснили атаку на Кремль і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. Відео з пожежею на даху однієї з будівель з'явилося того ж дня у Telegram-каналах.

Українці моментально відреагували на інцидент і видали цілу порцію свіжих мемів і жартів. Фокус зібрав найбільш вдалі та дотепні з них.