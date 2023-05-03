Від "Київ за три дні" до "Путін не постраждав": інтернет-меми про атаку дронів на Кремль

Фокус склав рейтинг найвдаліших мемів про атаки дронів на нічну Москву.

Related video

Редакція Фокусу зібрала для вас найкращі меми, які стали реакцією на атаку українського безпілотника, який вдалося збити лише над дахом Сенатського палацу Путіна.

Як відомо, нічна новина про успішну атаку українського БПЛА на Кремль просто "підірвала" інтернет. І хоча особливих руйнувань український дрон не завдав, але сам факт можливості подолати ППО свята святих Росії – Кремля – дуже порадувала українців, які заповнили соцмережі та месенджери гострими мемами на цю тему.

Фокус склав рейтинг найвдаліших мемів про атаки дронів на нічну Москву.

Десяте місце заслужено займає малюнок, що символізує Кремль та ППО Росії.

Фото: Соцмережі

На дев'ятому місці ми розмістили мем про те, що Путін нікуди не хоче їхати з Кремля, адже там усе так по-домашньому.

Фото: Соцмережі

На восьмому обіцянка українців про те, що "дрони не закінчаться ніколи". Окупанти мають пам'ятати про це.

Фото: Соцмережі

На сьомому чудовий референс на тему старих та нових заголовків у російських ЗМІ.

Фото: Скріншот

На шосте місце ми віднесли яскраві та їдкі коментарі українців у соцмережах та месенджерах.

П'яте місце закріпилося за мемами з самим Путіним і його всім відомим валізкою.

На четвертому місці кілька мемів із Будановим та Даниловим. Вони чудово виглядають на тлі палаючої будівлі Сенату в Кремлі.

Бронзу отримує класичний мем з озвучкою "Гітлера з бункера", який обурюється тим, що військові не додумалися використовувати "Бук, привезений у 2014 році". До речі, Фокус наполегливо рекомендує подивитися фільм "Бункер", звідки ця вирізка із Гітлером стала мемом.

Срібло отримують одразу дві мальовані мема, кожен з яких гідний стати поштовою маркою.

Фото: Соцмережі

Перше місце ми віддали лаконічному, але найємнішому за своєю суттю мему. Саме він відображає всю "велич Росії".

Фото: Скріншот

БОНУС! Як і обіцяли, ось вам реакція "простих росіян" на атаку українського дрона на Кремль. Насолоджуйтесь.