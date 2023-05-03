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Диджитал Атака БПЛА на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал": интернет-мемы про атаку дронов на Кремль

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Фото: Соцсети | На прилет нашего беспилотника в Кремль украинцы отреагировали искрометными интернет-мемами.

Фокус составил рейтинг самых удачных мемов об атаках дронов на ночную Москву.

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Редакция Фокуса собрала для вас лучшие мемы, ставшие реакцией на атаку украинского беспилотника, который удалось сбить только над крышей Сенатского дворца Путина.

Как известно, ночная новость об успешной атаке украинского БПЛА на Кремль просто "взорвала" интернет. И хотя особых разрушений украинский дрон не нанес, но сам факт возможности преодолеть ПВО святая святых России – Кремля – очень порадовала украинцев, которые заполнили соцсети и мессенджеры острыми мемами на эту темы.

Фокус составил рейтинг самых удачных мемов об атаках дронов на ночную Москву. Десятое место заслуженно занимает рисунок, символизирующий Кремль и ПВО России.

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Фото: Соцсети

На девятом месте мы разместили мем о том, что Путин никуда не хочет уезжать из Кремля, ведь "там все так по-домашнему".

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Фото: Соцсети

На восьмом обещание украинцев о том, что "дроны не закончатся никогда". Оккупанты должны помнить об этом.

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Фото: Соцсети

На седьмом отличный референс на тему старых и новых заголовков в российских СМИ.

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Фото: Скриншот

На шестое место мы отнесли яркие и едкие комментарии украинцев в соцсетях и мессенджерах.

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Пятое место закрепилось за мемами с самим Путиным и его всем известным чемоданчиком.

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На четвертом месте несколько мемов с Будановым и Даниловым. Они прекрасно смотрятся на фоне горящего здания Сената в Кремле.

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Бронзу получает классический мем с озвучкой "Гитлера из бункера", который возмущается тем, что военные не додумались использовать "Бук привезенный в 2014 году". Кстати, Фокус настойчиво рекомендует посмотреть фильм "Бункер", откуда эта вырезка с Гитлером стала мемом.

Серебро получают сразу два рисованных мема, каждый из которых достоин стать почтовой маркой.

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Фото: Соцсети
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Первое место мы отдали лаконичному, но самому емкому по своей сути мему. Именно он отображает все "величие России".

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Фото: Скриншот

БОНУС! Как и обещали, вот вам реакция "простых россиян" на атаку украинского дрона на Кремль. Наслаждайтесь.

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