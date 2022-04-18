500 тисяч марок "Русский военный корабль иди ..." було продано за перші 5 днів, — Укрпошта

Деякі власники марки почали продавати її за спекулятивними цінами. На майданчику Ebay вже з'явилися конверти із марками за $1 000.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Акціонерне товариство "Укрпошта" випустило 1 мільйонний тираж марки "Русский военный корабль иди …", що становить сьогодні історичну цінність. Як з'ясувалося, марки відразу ж набули величезної популярності — лише за перші 5 днів із моменту випуску, громадяни купили майже 500 тисяч екземплярів. Про це повідомляється у Facebook "Укрпошти".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Оператор зазначає, що деякі власники марки почали продавати її за спекулятивними цінами. Наприклад, на платформі Ebay вже продають конверти із такою маркою за 1 000 доларів.

"Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні чи інші ініціативи з маркою (за винятком аукціону Prozorro). Оскільки простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з тим, що тираж марок обмежений і випускатися більше не буде, і для того, щоб марки дісталися більшій кількості людей, "Укрпошта" запровадила деякі обмеження:

з 18 квітня в одні руки продаватимуть 5 конвертів будь-яких номіналів;

"Укрпошта" скасувала всі замовлення в інтернет-магазині.

Також було зазначено, що марки з кораблем є у відділеннях "Укрпошти" всіх областей України, крім Херсонської, Донецької, Луганської областей і Криму — для цих регіонів оператор залишив резерв.

Генштаб ЗСУ 18 лютого висловив протест щодо планів "Укропошти" представити 23 лютого нові поштові марки "Збройні Сили України. Сухопутні війська". Генштаб вимагає відтермінувати презентацію та запропонував альтернативну дату — 14 березня.

29 березня на аукціоні Just Collecting було виставлено перший блок поштових марок із зображенням королеви Вікторії. Стартова ціна марок становила 80 тисяч фунтів стерлінгів.