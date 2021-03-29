Блок перших у світі поштових марок із зображенням королеви Вікторії виставили на аукціон

Марки під назвою "Чорний пенні" випускалися менше року.

Рідкісні поштові марки продадуть на аукціоні Just Collecting британському Джерсі. "Чорний пенні" (Penny Blacks) — перші у світі поштові марки, випущені у 1840 році. Однак випускалися вони всього рік. Про це пише Daily Mail.

"Батьком поштової марки" визнаний сер Роуленд Хілл, реформатор поштової справи. Виступав за повне перетворення пошти на основі концепції єдиного поштового тарифу в один пенні і запропонованого ним рішення проблеми попередньої оплати, що сприяє безпечному, швидкому і недорогому пересиланню листів. До Хілла отримання листа оплачував одержувач. При цьому він частенько цього і не робив. Оскільки відправник міг зашифрувати інформацію прямо на конверті. Одержувач її зчитував і відмовлявся оплачувати лист. До того ж кожен окремий лист потрібно було реєструвати. А поштові тарифи були складними, оскільки залежали від відстані та кількості аркушів у листі. Хілл вирішив цю проблему, завдяки маркам. Лист вагою 14 грам можна було відправити за ціною однієї марки в один пенні.

А першими у світі марками стали саме "чорні пенні", названі так через колір і вартість на них. Однак і тут не обійшлося без казусів. Перші марки випустили 6 травня 1840 року, але вже в лютому 1841 року їх змінили "червоні пенні", тому що виявилося, що поштовий штемпель з червоним мальтійським хрестом, який використовувався поштмейстер для погашення марки, було важко побачити на "чорних пенні". А червоне чорнило легко віддалялися ластиком, що дозволяло шахраям використовувати марки кілька разів. Заодно змінили і колір штемпеля, він став чорним.

[ + – ] Конверт з "чорної пенні" і "червоною пенні"

Виставлені на аукціон "чорні пенні" знаходяться в ідеальному стані, і ціна на них стартує з 80 тисяч фунтів стерлінгів.

Також на аукціон виставили рідкісні марки, випущені до 25-річчя правління короля Георга V. Король, будучи філателістом, сам вибрав відтінок своєї пам'ятної марки, проте при друку помилилися і по поштовим відділенням розіслали шість листів марок не того відтінку. "Прусську синю" було велено вилучити і знищити, однак частину, 480 штук, з них встигли купити колекціонери і звичайні клієнти.

[ + – ] Марка "Прусська синь"

"Одного разу побачена "прусська синь" залишиться у вашій пам'яті і ніколи не забудеться", — зазначають в аукціонному домі. Ціна на пам'ятну марку стартує з 16 тисяч фунтів стерлінгів.