Блок первых в мире почтовых марок с изображением королевы Виктории выставили на аукцион

Марки под названием "Черный пенни" выпускались менее года

Редчайшие почтовые марки продадут на аукционе Just Collecting британском Джерси. "Черный пенни" (Penny Blacks) – первые в мире почтовые марки, выпущенные в 1840 году. Однако выпускались они всего год. Об этом пишет Daily Mail.

"Отцом почтовой марки" признан сэр Роуленд Хилл, реформатор почтового дела. Выступал за полное преобразование почты на основе концепции единого почтового тарифа в один пенни и предложенного им решения проблемы предварительной оплаты, способствующей безопасной, быстрой и недорогой пересылке писем. До Хилла получение письма оплачивал получатель. При этом он частенько этого и не делал. Так как отправитель мог зашифровать информацию прямо на конверте. Получатель ее считывал и отказывался оплачивать письмо. К тому же каждое отдельное письмо нужно было регистрировать. А почтовые тарифы были сложными, поскольку зависели от расстояния и количества листов в письме. Хилл решил эту проблему, благодаря маркам. Письмо весом в 14 грамм можно было отправить по цене одной марки в один пенни.

А первыми в мире марками стали именно "черные пенни", названные так из-за цвета и стоимости на них. Однако и тут не обошлось без казусов. Первые марки были выпущены 6 мая 1840 года, но уже в феврале 1841 года их сменили "красные пенни", потому что оказалось, что почтовый штемпель с красным мальтийским крестом, который использовался почтмейстерами для погашения марки, было трудно увидеть на "черных пенни". А красные чернила легко удалялись ластиком, что позволяло мошенникам использовать марки несколько раз. Заодно сменили и цвет штемпеля, он стал черным.

[ + – ] Конверт с "черной пенни" и "красной пенни"

Выставленные на аукцион "черные пенни" находятся в идеальном состоянии, и цена на них стартует с 80 тысяч фунтов стерлингов.

Также на аукцион выставили редкие марки, выпущенные к 25-летию правления короля Георга V. Король, будучи филателистом, сам выбрал оттенок своей памятной марки, однако при печати ошиблись и по почтовым отделениям были разосланы шесть листов марок не того оттенка. "Прусскую синюю" было велено изъять и уничтожить, однако часть, 480 штук, из них успели купить коллекционеры и обычные клиенты.

[ + – ] Марка "Прусская синь"

"Однажды увиденная "прусская синь" останется в вашей памяти и никогда не забудется", — отмечают в аукционном доме. Цена на памятную марку стартует с 16 тысяч фунтов стерлингов.