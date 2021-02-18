ЗСУ обурилися планами випустити поштову марку 23 лютого, в "Укрпошті" назвали це "тролінгом РФ"

В результаті голова "Укрпошти" вирішив перенести випуск марки на 14 березня.

Збройні сили України не задоволені планами "Укрпошти" представити 23 лютого нові поштові марки "Збройні Сили України. Сухопутні війська".

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого гасіння поштових марок під назвою "Збройні Сили України. Сухопутні війська". 23 лютого держава-агресор РФ, яке веде війну проти України, святкує день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для просування Збройних Сил України та їх найчисленнішого виду — Сухопутних військ", — заявили в Генштабі .

Зазначається, що дата випуску марок не була узгоджена з керівництвом ЗСУ.

Генштаб вимагає від "Укрпошти" відстрочити презентацію і пропонує альтернативну дату — День українського добровольця, 14 березня.

Зі свого боку директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський написав у Facebook, що презентація марок поставили на 23 лютого для того, щоб нагадати всім про ЗСУ і "потролити" Росію.

За його словами, "Укрпошта" на цьому тижні випускає дві марки: одна присвячена героям Небесної Сотні, друга — українській армії. При цьому, він зазначив, що інтерес ЗМІ привернула лише марка, випуск якої запланований на 23 лютого, при тому, що першою маркою медіа так не цікавилися, оскільки "нема "зради" — нема уваги".

[ + – ] facebook.com/igor.smelyansky/марка, присвячена героям Небесної Сотні

Смілянський також назвав причини, за якими призначив випуск другої марки на 23 лютого.

"1) Хороший привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатися новою українською армією. І так — це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. 2) Я справді хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск в будь-яку іншу дату не помітять", — написав він.

[ + – ] facebook.com/igor.smelyansky/марка, присвячена армії

Він також додав, що експеримент вдався на 100%, але "тролінг, на жаль, зрозуміли не всі".

Голова "Укрпошти" зазначив, що прийме рішення про зміну дати презентації до кінця 18 лютого. І у своєму новому пості він написав, що вирішив перенести випуск марки на 14 березня.

"Думки українців розділилися. Моя залишилася такою, як була. Але, з огляду на позицію Генерального Штабу ЗСУ, ми домовилися з Русланом Мірошниченком перенести випуск марки попередньо на 14 березня — День добровольця", — додав він.

Зазначимо, раніше "Укрпошта" спільно з держконцерном "Укроборонпром" ввела в обіг дві нові поштові марки із зображеннями передових зразків української військової техніки.