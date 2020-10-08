"Укрпочта" выпустила две новых марки с образцами новейшей военной техники

"Укрпочта" совместно с Госконцерном "Укроборонпром" вводит в обращение две новых почтовых марки с изображениями передовых образцов украинский военной техники.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", новые марки ”Бронетранспортер “БТР-4МВ1” и “Система БМ-21УМ ”Берест“ войдут в серию ”Национальная военная техника“.

"Обычно в мирной жизни вряд ли большинство из нас интересуется боевой техникой и бронетранспортерами. Но уже шесть лет подряд тема войны в нашей стране касается каждого. В Укрпочты свое почтовое "оружие" – марки. Благодаря им мы имеем возможность отображать наше настоящее и транслировать важные для Украины события внутри страны и далеко за ее пределами", – отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Фото: Ukroboronprom.com.ua

И.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в связи с этим отметил, что в разработке обоих образцов техники "был учтен боевой опыт наших защитников на Востоке Украины", и добавил, что это примеры "современного, качественного, высокотехнологичного и надежного вооружения".

Сообщается также, что номинал марок составит 9 гривен, а тираж обеих – 260 тысяч экземпляров: по 130 тыс каждой. Дизайн марок разработали художники Александр и Сергей Харуки.

Фото: Ukroboronprom.com.ua

Боевая машина БМ-21УМ "Берест" – это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, на которой установлена устройства спутниковой навигации СН-4215, которые умеют получать координаты целей непосредственно в бою и автоматически наводиться при помощи электроприводов.

"Берест" впервые был представлен на выставке в 2018 году и пришел на смену советской РСЗО "Град", являясь его глубокой модернизацией. Установка "Береста" вмещает 50 ракет, и установлена на грузовое шасси КрАЗ-5401. Установка "Град" содержала 40 ракет и в первой своей модификации базировалась на менее мощном грузовике "Урал-375Д".

Видео: YouTube / "АвтоКрАЗ"

Полноприводная бронированная машина-амфибия БТР-4МВ1,которую разработало Харьковское конструкторское бюро им. Морозова была представлена широкой аудитории в конце 2017 года. Эта бронемашина, в свою очередь, является глубокой модернизацией БТР-4.

В новом бронетранспортере увеличено лобовое бронирование, а также геометрия всего объекта, что позволяет ему выдерживать попадания из больших калибров, чем его предшественник. При этом бронезащита БТР-4МВ1 построена таким образом, что позволяет экипажу оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях.

Видео: YouTube / Defense Express Channel

Это уже третий выпуск марок, сюжетами которых стала современная военная техника Украины. Серию "Национальная военная техника" государственный почтовый оператор начал еще в 2016 году, выпустив три марки: "Бронетранспортер "Дозор-Б", "Танк БМ "Оплот" и "Фрегат "Гетман Сагайдачный". В 2017-ом серию продолжила еще одна марка – "Бронетранспортер "БТР-4".