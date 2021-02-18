ВСУ возмутились планами выпустить почтовую марку 23 февраля, в "Укрпочте" назвали это "троллингом РФ"

В итоге глава "Укрпочты" решил перенести выпуск марки на 14 марта.

Вооруженные силы Украины недовольны планами "Укрпочты" представить 23 февраля новые почтовые марки "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска".

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого гашения почтовых марок под названием "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска". 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает день защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата недопустима для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее многочисленного вида – Сухопутных войск", – заявили в Генштабе.

Отмечается, что дата выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ.

Генштаб требует от "Укрпочты" отсрочить презентацию и предлагает альтернативную дату – День украинского добровольца, 14 марта.

В свою очередь директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский написал в Facebook, что презентация марок была намечена на 23 февраля для того, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" Россию.

По его словам, "Укрпочта" на этой неделе выпускает две марки: одна посвящена героям Небесной Сотни, вторая – украинской армии. При этом, он отметил, что интерес СМИ привлекла только марка, выпуск которой запланирован на 23 февраля, при том, что о первой марке медиа так не интересовались, так как "нет "зрады" – нет внимания".

[ + – ] facebook.com/igor.smelyansky/марка, посвященная героям Небесной Сотни

Смелянский также назвал причины, по которым назначил выпуск второй марки на 23 февраля.

"1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И так – это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен", – написал он.

[ + – ] facebook.com/igor.smelyansky/марка, посвященная армии

Он также добавил, что эксперимент удался на 100%, но "троллинг, к сожалению, поняли не все".

Глава "Укрпочты" отметил, что примет решение об изменении даты презентации до конца 18 февраля. И в своем новом посте он написал, что решил перенести выпуск марки на 14 марта.

"Мнения украинцев разделились. Мое осталось таким, каким было. Но, учитывая позицию Генерального Штаба ВСУ, мы договорились с Русланом Мирошниченко перенести выпуск марки предварительно на 14 марта – День добровольца", – добавил он.

Отметим, ранее "Укрпочта" совместно с Госконцерном "Укроборонпром" ввела в обращение две новых почтовых марки с изображениями передовых образцов украинский военной техники.