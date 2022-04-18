500 тысяч марок "Русский военный корабль иди ..." были проданы за первые 5 дней, — Укрпочта

Некоторые владельцы марки начали продавать ее по спекулятивным ценам. На площадке Ebay уже появились конверты с марками за $1000.

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Акционерное общество "Укрпочта" выпустило 1 миллионный тираж марки "Русский военный корабль иди …", представляющую на сегодняшний день историческую ценность. Как оказалось, марки сразу же приобрели огромную популярность — только за первые 5 дней с момента выпуска, граждане купили около 500 тысяч экземпляров. Об этом сообщается в Facebook "Укрпочты".

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Оператор отмечает, что некоторые владельцы марки начали продавать ее по спекулятивным ценам. Например, на платформе Ebay уже продают конверты с такой маркой за 1000 долларов.

"Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона Prozorro). Поскольку проследить, куда идут средства с продажи марок, невозможно", — говорится в сообщении.

В связи с тем, что тираж марок ограничен и выпускаться больше не будет, и для того, чтобы марки достались большему количеству людей, "Укрпочта" ввела некоторые ограничения:

с 18 апреля в одни руки будут продавать 5 конвертов любых номиналов;

"Укрпочта" отменила все заказы в интернет-магазине.

Также было отмечено, что марки с кораблем есть в наличии в отделениях "Укрпочты" всех областей Украины, кроме Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма — для этих регионов оператор оставил резерв.

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Почтовый ренессанс. Почему украинские марки котируются выше европейских

Генштаб ВСУ 18 февраля выразили протест по поводу планов "Укропочты" представить 23 февраля новые почтовые марки "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска". Генштаб потребовал отсрочить презентацию и предложил альтернативную дату — 14 марта.

29 марта на аукционе Just Collecting был выставлен первый блок почтовых марок с изображением королевы Виктории. Стартовая цена марок составила 80 тысяч фунтов стерлингов.