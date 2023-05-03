Атака БПЛА на Кремль: яий вигляд зараз має Сенатський палац (фото)

На опублікованих ЗМІ фото видно, що в Сенатському палаці, в якому знаходиться і робочий кабінет російського президента Володимира Путіна, під час вибуху та пожежі постраждав купол.

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Купол Сенатського палацу, розташованого в московському Кремлі, постраждав через пожежу, яка почалася внаслідок атаки ударних дронів. Фото опублікувало російське медіа "Медуза" в середу, 3 травня.

На фотографії видно, що скляний купол закопчений від диму. Також на даху будівлі можна побачити сліди горіння.

На думку журналістів, це вказує на те, що як мінімум один безпілотник вибухнув над московським Кремлем і пошкодив будівлю.

Зауважимо, що прес-служба президента РФ заявила про те, що військовим нібито вдалося знешкодити всі безпілотники, які атакували урядові будівлі.

Сенатський палац у Москві: що у ньому розташоване

Сенатський палац — це велика будівля зі скляним куполом, яка знаходиться в межах Кремля (Москва).

У ньому розташовані більшість робочих приміщень, які використовують президент РФ Володимир Путін та його адміністрація. У першому корпусі комплексу розташовані робочі кабінети президента, керівника адміністрації президента та його заступників, зали засідань.

Крім того, за версією іноземних ЗМІ, саме в Сенатському палаці знаходиться кремлівська квартира лідера Російської Федерації Володимира Путіна.

Купол Сенатського палацу в Кремлі закопчено і пошкоджено після атаки БПЛА

Нагадаємо, 3 травня аналітик із США розкрив подробиці атаки ударних безпілотників на Кремль. За його словами, під час атаки Кремля в ніч на 3 травня міг використовуватися український безпілотник. Також оператор, який керував безпілотним летальним апаратом, мав достатній рівень кваліфікації.

Цього ж дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після атаки безпілотників на Кремль закликав фізично усунути Володимира Зеленського. Крім того, політик хоче, щоб ЗС РФ завдали ударів по "центрам прийняття рішень" в українській столиці.