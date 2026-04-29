"Я предложил небольшое перемирие": Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что это он предложил главе Кремля объявить перемирие к 9 мая.

Дональд Трамп заявил во время встречи с астронавтами "Артемиды II", что его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора 29 апреля обсуждали войну в Украине и именно он "подбросил" идею с перемирием, пишет CNN.

Путин и Трамп обсуждали войну в Иране, и глава Кремля предложил забрать обгащенный уран из Тегерана, но Трамп дал понять, что его больше интересует урегулирование войны в Украине.

"У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он может пойти на это. Он может объявить о чем-то, связанном с этим. Он уже объявил об этом?" — сказал Трамп. Журналист замешкался с ответом и тогда Трамп продолжил: "Нет, я спросил его об этом. Даже если это будет совсем небольшое перемирие. Гибнет так много людей, это просто нелепо".

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин полтора часа беседовали по телефону. И в версии Кремля это Путин сказал Трампу о готовности "объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал".

Ранее стало известно, что во время визита короля Чарльза президент США шептался с ним перед чаепитием и сообщил, что "Путин хочет войны".