Зеленський оголосив про перемир'я: Україна запроваджує режим тиші з 6 травня

Україна оголосила про запровадження режиму припинення вогню, який має стартувати опівночі з 5 на 6 травня. У Києві заявили, що таке рішення ухвалене через відсутність будь-яких офіційних контактів із російського боку щодо параметрів можливого перемир’я.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram, Україна запроваджує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За його словами, українська сторона не отримувала жодних офіційних звернень щодо умов припинення бойових дій, про які раніше повідомлялося в російських медіа та соцмережах. Він наголосив, що людське життя має вищу цінність, ніж будь-які символічні заходи або святкування річниць.

У зв’язку з цим Україна заявляє про готовність дотримуватися режиму тиші, починаючи з зазначеного часу, а також залишає за собою право діяти дзеркально у відповідь на дії іншої сторони. До моменту набуття чинності режиму тиші, за словами президента, є можливість забезпечити реальне припинення вогню на практиці.

Окремо Зеленський звернув увагу на заяви російської сторони, зокрема щодо неможливості проведення військового параду в Москві без відповідних умов, підкресливши, що російському керівництву час переходити до реальних кроків, спрямованих на завершення війни.

"Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", — написав він.

