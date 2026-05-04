РФ оголосила "перемир'я" на 8–9 травня та пригрозила ударити по центру Києва, деталі

Президент Росії Володимир Путін вирішив, що 8 і 9 травня оголошується перемир’я на фронті.

Про відповідний наказ очільника Кремля повідомляє Міноборони РФ. У заяві йдеться, що російські збройні сили нібито "вживуть усіх необхідних заходів" для забезпечення безпеки святкових заходів.

Також Росія у зв'язку з оголошенням перемир'я "розраховує, що українська сторона наслідуватиме її приклад". У відомстві прокоментували заяву президента Зеленського, який допустив, що українські дрони завітають на російський парад.

"Відповідно до рішення Володимира Путіна 8–9 травня оголошується перемир’я на честь святкування перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Звернули увагу на заяву, зроблену главою київського режиму в Єревані на саміті Європейського політичного співтовариства, в якій містяться погрози завдати удару по Москві саме 9 травня. ЗС Росії вживатимуть усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки святкових заходів. Росія у зв’язку з оголошенням перемир’я розраховує, що українська сторона наслідуватиме її приклад", — йдеться у заяві міністерства.

Крім того, у російському міністерстві пригрозили "вдарити по центу Києва", якщо парад у Москві спробують зірвати.

"У разі спроб України реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування Дня Перемоги ЗС Росії завдадуть удару у відповідь по центру Києва. Цивільне населення Києва та співробітники іноземних диппредставництв мають своєчасно залишити місто Київ у разі "спроб зірвати парад", — погрожують в РФ.

Нагадаємо, що 4 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно не отримувала жодних пропозицій щодо припинення вогню. Про це він заявив під час саміту Європейської політичної спільноти. Також він зазначив, що на фоні щоденних обстрілів ініціативи РФ щодо перемир'я виглядають цинічно й несерйозно.

Також Зеленський сказав, що 9 травня можлива атака дронів ЗСУ по Москві. 4 травня Президент України Володимир Зеленський попередив, що є ймовірність атаки дронів на Москву 9 травня, у день параду на Красній площі. Під час вітального слова у Єревані глава держави нагадав про перший при Путіні парад у Москві без військової техніки.

Після цього депутат Державної думи Російської Федерації Андрій Колесник заявив, що Україна постраждає від потужного удару, якщо насмілиться атакувати 9 травня Москву.

Паралельно у Москві продовжують посилювати заходи безпеки напередодні 9 травня через загрозу атак українських безпілотників. У столиці Росії на в’їзді до міста встановили блокпости. До Кремля під’їхали броньовані автомобілі та позашляховики з кулеметами.