Блокпости та оточений кулеметниками Кремль: як Москву готують до параду на 9 травня (відео)

У Москві продовжуть посилювати заходи безпеки напередодні 9 травня через загрозу атак українських безпілотників.

У столиці Росії на в’їзді до міста встановили блокпости. До Кремля під’їхали броньовані автомобілі та позашляховики з кулеметами. Про це пише The Moscow Times.

У Москві готуються до параду на 9 травня

У мережі з'явилися фото та відео з Москви, де влада готується до параду на Красній площі.

Зокрема, силовики також перекрили вхід на Красній площу, де має пройти парад і очікується виступ Володимира Путіна. На стінах, дахах і будівлях Кремля, включаючи Спаську вежу, розмістили бійців з кулеметами та снайперськими гвинтівками.

Як Кремль готується до параду на 9 травня?

Кремль вводить безпрецедентні заходи у Москві до 9 травня. Зокрема, оператори мобільного зв'язку розсилають повідомлення жителям Москви з попередженням про "тимчасові обмеження" у роботі мобільного інтернету та SMS-повідомлень з 5 по 9 травня.

Також цьогорічний парад у Москві вперше з 2007 року пройде без військової техніки. Міноборони РФ повідомило, що на параді 9 травня на Красній площі не буде військової техніки через поточну обстановку. Але в заході візьмуть участь військовослужбовці військових вузів, а також збережеться авіаційна частина, проте вихованці суворовських і кадетських корпусів не будуть задіяні. Речник російського президента Дмитро Пєсков взявся пояснювати, що такі заходи здійснюють нібито через "терористичну загрозу" з боку України.

Крім того, в Москву стягнули близько 280 систем ППО перед 9 травня. Зенітні комплекси перекидали, зокрема, з Казані та Грозного. Оборону російської столиці вибудували в кілька ешелонів. За словами жірналістів, вся ППО Москви вибудувана в кілька ешелонів.