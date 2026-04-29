Без танків і мобільного зв'язку: у Путіна виправдалися за незвичний парад на Красній площі

Парад у Москві вперше з 2007 року пройде без військової техніки.

Міноборони РФ повідомило, що на параді 9 травня на Красній площі не буде військової техніки через поточну обстановку. Але в заході візьмуть участь військовослужбовці військових вузів, а також збережеться авіаційна частина, проте вихованці суворовських і кадетських корпусів не будуть задіяні. Речник російського президента Дмитро Пєсков взявся пояснювати, що такі заходи здійснюють нібито через "терористичну загрозу" з боку України, цитує його заяву ТАСС.

"Йдеться про оперативну обстановку. Власне, учора у контексті виборів, до речі, президент говорив про це. Київський режим, який щодня втрачає землі на полі бою, зараз кинувся на повну силу в терористичну активність. І тому на тлі цієї терористичної загрози, звичайно ж, вживаються всі заходи щодо мінімізації небезпеки", — сказав він.

Також Пєсков нагадав, що це не ювілейний порад, тож він може бути і таким.

"Парад буде, але давайте не забувати все-таки, що торік це був ювілейний парад, широкоформатний, такий, що має бути у круглу дату. Ця дата не ювілейна, але парад все одно буде, хай в усіченому форматі", — виправдався він.

Парад у Москві: що відомо

Варто зазначити, що парад на Красні площі у Москві — це візитівка режиму Кремля. Свого часу Путін під час виступу казав, що військова техніка на парадах потрібна не заради "брязкання зброєю", а щоб показати, що Росія нібито може захистити своїх громадян. Але з початку вторгнення РФ в Україну все змінилося. Парад на 9 травня почали проводити в урізаних форматах — два роки тому, наприклад, показали рекордно мало техніки, бо, як повідомляли експерти, її не вистачало на фронті. Авіаційну частину скасовували у 2022 та 2023 роках.

Але у 2026 році в Москві обмежать весь мобільний зв'язок перед 9 травня (можливо навіть смс), повідомляють джерела BBC. За їхніми словами, 5, 7 та 9 травня у столиці не працюватимуть навіть сайти та сервіси з "білих списків" Мінцифри. Причому обмеження діятимуть у центрі Москви, а й у межах МКАД.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на 9 травня поїде до Москви.

