Прем'єр-міністр Словаччини 9 травня відвідає Москву. Водночас він не має планів брати участь у військовому параді до Дня перемоги.

Водночас він планує покласти квіти до Могили невідомого солдата, куди постійно кладе квіти кремлівський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє видання Dennik.

Він планує покласти квіти до меморіалу "Могила невідомого солдата Червоної Армії", який розташований біля Кремлівської стіни в Олександрівському саду.

Перед цим Фіцо має намір відвідати неформальний саміт на Кіпрі, присвячений міжнародній політиці та зміцненню ЄС.

Нагадаємо, напередодні Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія відмовили йому в майбутньому польоті через їх територію до РФ на парад 9 травня. Естонія теж підтримала дії Риги та Вільнюса щодо прагнень політика.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав про те, що Фіцо загрожує обвинувачення в державній зраді. Поліція почала розслідування щодо політика за звинуваченням у державній зраді та інших злочинах.

Згодом стало відомо, що уряд Словаччини подає до суду в ЄС. Братислава хоче оскаржити рішення Європейського союзу про заборону імпорту російського газу, ухвалене кваліфікованою більшістю голосів.

Під час минулорічного параду Путін з гордістю демонстрував китайському лідеру Сі Цзіньпіну, який сидів поруч, бронетехніку, "Іскандер-М" і різні види безпілотників, які застосовуються на російсько-українській війні. Серед них були чорні "Герані", які Сі розглядав з непідробним інтересом.

Також у 2025 році Володимир Путін оголосив перемир'я до Дня перемоги 28 квітня. Він заявив, що російська сторона зупинить усі бойові дії на період з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня.