Фіцо жаліється на дії балтійських країн: відмовили в прольоті до РФ на парад 9 травня

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що Литва та Латвія відмовили йому в майбутньому польоті через їх територію до РФ на парад 9 травня. Естонія теж підтримала дії Риги та Вільнюса щодо прагнень політика.

Фіцо говорить, що планував прилетіти на парад 9 травня у Росію, однак Литва та Латвія відмовили в праві перетину повітряного простору. Про це він розповів у відео на сторінці в Facebook.

"Литва і Латвія вже повідомили нам, що не дозволять проліт через свою територію дорогою до Москви", — сказав політик.

Водночас він не планує скасовувати свій рейс, а тому знайде "інший маршрут". Також Фіцо додав, що минулого року йому довелося застосувати схожі дії, коли Естонія "торпедувала" його пропозицію.

Згодом на слова словацького політика відреагував очільник МЗС Есторії Маргус Цахкна. Він заявив, що Таллінн підтримає дії Риги та Вільнюса, адже вважає парад 9 травня в Москві таким заходом, який "спрямований на прославляння агресора".

"Жодна країна не може використовувати наш повітряний простір для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи в цілому", — сказав естонський посадовець.

Раніше Фокус розповідав про те, що Фіцо загрожує обвинувачення в державній зраді. Поліція почала розслідування щодо політика за звинуваченням у державній зраді та інших злочинах.

Згодом стало відомо, що уряд Словаччини подає до суду в ЄС. Братислава хоче оскаржити рішення Європейського союзу про заборону імпорту російського газу, ухвалене кваліфікованою більшістю голосів.