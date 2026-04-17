Словаччина подає до суду на ЄС: що стане предметом розгляду

Словаччина найближчими днями подасть позов, що оскаржує рішення Європейського союзу про заборону імпорту російського газу, ухвалене кваліфікованою більшістю голосів.

Країна має намір домагатися попередньої судової заборони, заявив 17 квітня прем'єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляє Reuters. За словами політика, позов буде подано до Суду Європейського союзу до 27 квітня. Це — крайній термін для подання.

Регламент Європейської ради та Європейського парламенту від 26 січня 2026 року, по суті, передбачає припинення імпорту російського газу і нафти. Повна заборона на імпорт російських енергоносіїв має набути чинності з 1 листопада 2027 року.

Фіцо заявив, що цей регламент украй шкідливий для всього Європейського союзу. Наразі Словацька Республіка імпортує російський газ південним маршрутом ("Турецький потік"), і на практиці може продовжувати ці імпорти до осені 2027 року. Нафтопровід "Дружба" наразі не працює, проте Петер Мадяр уже анонсував його швидкий запуск.

"Ми стурбовані тим, як було ухвалено цю постанову. Ми переконані, і я вважаю, що цю думку поділяємо не тільки ми, а й інші прем'єр-міністри, що в даному випадку вона являє собою режим санкцій, санкційний захід. Тому це рішення мало бути ухвалене одноголосно", — наголосив Роберт Фіцо.

Він рекомендував Міністерству юстиції не тільки подати позов, а й подати клопотання про застосування забезпечувальних заходів, яке може бути задоволене судом. Це тимчасові рішення, які ухвалюються судом до винесення остаточного рішення.

"У середньому на ухвалення рішення йде від півтора до трьох років; тому необхідно подати клопотання про застосування забезпечувальних заходів", — підкреслив Фіцо.

Позов проти цієї заборони вже подала Угорщина. І Словаччина, й Угорщина зберегли постачання російського газу, незважаючи на зусилля ЄС щодо припинення залежності блоку від російської енергетики та скорочення фінансування війни Москви з Україною.

Сьогодні ж Фіцо взяв участь у саміті лідерів у Парижі з відеоконференції, присвяченому міжнародному плану забезпечення свободи і безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

"Хоча Словаччина є країною, яка не має виходу до моря, ситуація в Ормузькій протоці в поєднанні з перебоями в постачанні нафти нафтопроводом "Дружба" чинить значний негативний вплив на енергетичну безпеку Словаччини", — написав він у Х.

Наприкінці лютого лідер опозиційної партії "Свобода і Солідарність" (САС, "Sloboda a Solidarita") Браніслав Грелінг подав кримінальну скаргу до Генеральної прокуратури проти Роберта Фіцо, якого підозрює в держзраді. За місяць її перенаправили до Братиславської прокуратури, і справі дали хід.

Опоненти глави уряду вважають, що він міг скоїти низку злочинів своїми заявами і діями, спрямованими на припинення поставок так званого аварійного електропостачання в Україну.

Раніше Фіцо погрожував, його країна може заблокувати кредит Україні розміром 90 мільярдів євро, якщо Віктор Орбан і його партія "Фідес" програє вибори. Зазначимо, що Орбан все ж програв.

Він також звинуватив Україну в зупинці транзиту нафтопроводом "Дружба".